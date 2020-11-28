Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Лабораторные исследования показали, что возбудителем стал стафилококк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 ноября ученики стали массово обращаться в медпункт с типичными симптомами пищевого отравления. Всего на тошноту, слабость и озноб пожаловались более 200 школьников, 18 были госпитализированы.

Микроб обнаружился в куриных роллах «Цезарь» наподобие шаурмы. Носителями инфекции были работники пищеблока. Аналогичное блюдо есть в меню во всех школах района. Там также были взяты пробы, проводятся комплексные проверки. К расследованию сразу же подключился Следственный комитет.

Наталья Автухова, заместитель государственного санитарного врача Минска:

Условия, которые могли способствовать заражению, – это нарушение производственного контроля и требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке, а также вероятное нарушение требований к проведению гигиены рук и использованию СИЗов органов дыхания и рук персоналом пищеблока.

С 23 ноября по факту устранения нарушений работа пищеблока возобновлена. Приготовление пищи осуществляется новой временной бригадой поваров. В связи с этим, а также с целью контроля соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке учреждения образования организовано ежедневное дежурство специалистов санитарной службы Первомайского района, а также специалистов Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Расследование ситуации продолжается.