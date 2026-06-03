Новости по тегу #Поликлиники в Минске

Это единственное учреждение в Минском районе, которое специализируется исключительно на детском населении: здесь обслуживают почти 13 тысяч детей, включая 335 малышей до года.
Услуга бесплатная и доступна для всех жителей столицы во 2-й центральной районной поликлинике Минска при наличии направления от врача.
К некоторым новинкам пациенты только привыкают, но современные подходы уже доказали вою эффективность. Электронная регистратура позволила распределить потоки пациентов и минимизировать время ожидания в холлах.
В ближайшее время в столице планируется сдача еще ряда значимых медицинских объектов.
Учреждение здравоохранения готово более чем на 90 %. Основные строительно-монтажные работы уже завершены.
Это хороший подарок для жителей города. Квалифицированную медпомощь здесь смогут ежедневно получать около тысячи человек. Ставку делают на комплексный подход.
Высоким спросом уже пользуется стоматологическое отделение. За одну смену врачи успевают принять около 200 человек.
Семиэтажное здание расположилось на пересечении улиц Янки Лучины и Виктора Турова. Состоит из центрального блока и двух корпусов-крыльев. Рассчитана поликлиника на 480 посещений в смену.
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