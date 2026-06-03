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Новости по тегу #Поликлиники в Минске

В Боровлянах после капремонта открылось здание детской и стоматологической поликлиник. Что нового?
03 июня 2026 14:10

В Боровлянах после капремонта открылось здание детской и стоматологической поликлиник. Что нового?

В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам
04 мая 2026 17:37

В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам

Повышение доступности и качества медпомощи! Как модернизация поликлиник меняет жизнь белорусов
14 марта 2026 16:55

Повышение доступности и качества медпомощи! Как модернизация поликлиник меняет жизнь белорусов

Поликлиники для взрослых и детей открылись в микрорайоне «Минск-Мир»
06 января 2026 17:17

Поликлиники для взрослых и детей открылись в микрорайоне «Минск-Мир»

В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники
04 сентября 2025 17:45

В «Минск-Мире» завершается строительство детской поликлиники

Сразу три медучреждения по одному адресу заработали в Минске – показываем, что внутри
31 июля 2025 19:14

Сразу три медучреждения по одному адресу заработали в Минске – показываем, что внутри

После реставрации открылась 2-я центральная районная поликлиника – узнали, что изменилось
28 января 2025 12:38

После реставрации открылась 2-я центральная районная поликлиника – узнали, что изменилось

В Минске в 2025-м планируется ввести в строй две современные детские поликлиники
13 декабря 2024 18:17

В Минске в 2025-м планируется ввести в строй две современные детские поликлиники

«Шикарный медицинский объект». После капремонта открылась 36-я поликлиника Минска – что изменилось?
05 января 2023 20:20

«Шикарный медицинский объект». После капремонта открылась 36-я поликлиника Минска – что изменилось?

Там обслуживаются и железнодорожники. 38-я поликлиника Минска празднует 100-летний юбилей
29 ноября 2022 10:23

Там обслуживаются и железнодорожники. 38-я поликлиника Минска празднует 100-летний юбилей

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники
25 ноября 2022 15:46

«Сохранить потенциал каждого человека». В Минске наградили лучших сотрудников 38-й поликлиники

В Минске открыли новое здание 15-й городской поликлиники – Наталья Кочанова поздравила медиков
04 ноября 2022 15:30

В Минске открыли новое здание 15-й городской поликлиники – Наталья Кочанова поздравила медиков