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Новости по тегу #Павел Удот

Сразу три медучреждения по одному адресу заработали в Минске – показываем, что внутри
31 июля 2025 19:14

Сразу три медучреждения по одному адресу заработали в Минске – показываем, что внутри

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек
10 июня 2025 08:32

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника
09 июня 2025 19:12

Лучших медиков Минска наградили в преддверии профессионального праздника

Движение без боли. В Беларуси начали проводить операции с отечественными эндопротезами
18 декабря 2023 18:23

Движение без боли. В Беларуси начали проводить операции с отечественными эндопротезами

Профориентационное мероприятие для 11-классников прошло в детской клинической больнице
27 апреля 2023 15:20

Профориентационное мероприятие для 11-классников прошло в детской клинической больнице

Александр Щекович о защите прав трудящихся: порядка 2 млн долларов вернули, которые не были выплачены либо незаконно удерживались
26 апреля 2023 15:56

Александр Щекович о защите прав трудящихся: порядка 2 млн долларов вернули, которые не были выплачены либо незаконно удерживались

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению: никто в Беларуси без лекарств не останется
26 апреля 2023 15:07

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению: никто в Беларуси без лекарств не останется

Был в тюрьме – работу не найти. Почему в Беларуси такой стереотип не актуален?
26 апреля 2023 14:34

Был в тюрьме – работу не найти. Почему в Беларуси такой стереотип не актуален?

Специалисты из Люксембурга и Бразилии. Минск принимает международную конференцию по трансфузиологии
31 марта 2023 13:30

Специалисты из Люксембурга и Бразилии. Минск принимает международную конференцию по трансфузиологии

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»
15 июня 2022 15:40

«Мы говорим слова благодарности». 30 сотрудников здравоохранения поздравили в рамках акции «Белая Русь» – медикам»

«Размещение своих сил и средств в социальных сетях». Как милиция предлагает бороться с продажей наркотиков в интернете?
25 ноября 2021 14:56

«Размещение своих сил и средств в социальных сетях». Как милиция предлагает бороться с продажей наркотиков в интернете?

«Сертификаты будут выдаваться однозначно». Где студенту в Минске можно получить документ о прохождении вакцинации
01 сентября 2021 19:41

«Сертификаты будут выдаваться однозначно». Где студенту в Минске можно получить документ о прохождении вакцинации