Новости по тегу #Павел Удот

Это хороший подарок для жителей города. Квалифицированную медпомощь здесь смогут ежедневно получать около тысячи человек. Ставку делают на комплексный подход.
Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора.
Награды получили более 120 медицинских работников. Это неврологи, рентгенологи, врачи скорой медпомощи, анестезиологи и другие. Те, кто внес свой вклад в развитие системы здравоохранения и каждый день сталкивается с вызовами.
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