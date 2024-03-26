«Высокая тревога». Когда надо обратиться к психологу?
На дворе уже XXI век, мы оцифровали и автоматизировали все процессы вокруг себя, покорили космос, но по-прежнему продолжаем совершать обрядовые ритуалы из прошлого. Некоторые суеверия настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали частью коллективного бессознательного. О том, почему мы верим в приметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нам хотелось бы обсудить проблему чрезмерного влияния суеверий на конкретном примере. Мы записали интервью с девушкой, где она откровенно рассказала о том, что с ней происходит.
– Я верю в приметы, они во многом повлияли на мою взрослую жизнь. Когда я училась в университете, откуда-то услышала о том, что во время экзаменов для удачи необходимо надевать красное белье. Это как-то врезалось мне в память. После этого случая именно ритуалы, завязанные на вещах, преследуют меня уже 15 лет. Эта завязка на вещах, удачливости, неудачливости все равно есть. Я обратилась к психологу, пришла именно с запросом о том, что у меня высокая тревога. Тогда она меня научила ее измерять по шкале, по процентам. Уже анализируя в течение следующих дней, недель, месяца, я измеряла уровень своей тревоги, поняла, что это ненормально. Потом я решила прочитать книгу Роберта Лихи «Свобода от тревоги», в которой идет объяснение шести тревожных расстройств. В разделе ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство все подпункты, собственно, совпадали. Тогда я пришла к психологу уже со списком своих ритуалов, и она подтвердила: «Да, это оно». На данный момент это поддерживающая терапия, потому что я могу давать себе отчет о том, что рационально, что нерационально. Какие-то моменты бывают, что я не могу справиться, но в большинстве случаев уже справляюсь самостоятельно. Наверное, мой посыл в том, что я пришла, то, что с этим можно жить. Просто нужно уметь просить помощи и помогать себе. Это наша ответственность в том, чтобы помочь себе, а не сидеть страдать.
Наталья Надольская:
Собственно, до какого болезненного состояния можно себя довести.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Я хочу спросить у Виктории, прокомментируйте данную ситуацию: что это – психическое расстройство или как-то само собой это случилось?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Это моя клиентка, на самом деле.
Наталья Надольская:
Так все начиналось-то безобидно с красного нижнего белья, казалось бы, ничего не предвещало несчастья.
Виктория Протас:
Там немножко другая история. Есть тонкая грань между обсессивно-компульсивным расстройством и пониманием, принятием в свою жизнь. То есть, если повышается тревога по шкале от 0 до 10, на 10 – это, скорее всего, расстройство, с которым нужно работать и обращаться к психологу. Если же вы живете в приметах, как наша героиня, как ее мама, как в семье – то есть они есть, но никак не влияют, в принципе. То есть никто по этому поводу не делает каких-либо ритуалов, это не переносится на детей. Особенно очень важно понимать, что дети это видят. То есть вы сами нехотя переносите эти действия, ритуалы на своих детей. В данном случае вы можете обратить внимание, что здесь как раз таки переноса не произошло.
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