«Высокая тревога». Когда надо обратиться к психологу?

На дворе уже XXI век, мы оцифровали и автоматизировали все процессы вокруг себя, покорили космос, но по-прежнему продолжаем совершать обрядовые ритуалы из прошлого. Некоторые суеверия настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали частью коллективного бессознательного. О том, почему мы верим в приметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нам хотелось бы обсудить проблему чрезмерного влияния суеверий на конкретном примере. Мы записали интервью с девушкой, где она откровенно рассказала о том, что с ней происходит.

– Я верю в приметы, они во многом повлияли на мою взрослую жизнь. Когда я училась в университете, откуда-то услышала о том, что во время экзаменов для удачи необходимо надевать красное белье. Это как-то врезалось мне в память. После этого случая именно ритуалы, завязанные на вещах, преследуют меня уже 15 лет. Эта завязка на вещах, удачливости, неудачливости все равно есть. Я обратилась к психологу, пришла именно с запросом о том, что у меня высокая тревога. Тогда она меня научила ее измерять по шкале, по процентам. Уже анализируя в течение следующих дней, недель, месяца, я измеряла уровень своей тревоги, поняла, что это ненормально. Потом я решила прочитать книгу Роберта Лихи «Свобода от тревоги», в которой идет объяснение шести тревожных расстройств. В разделе ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство все подпункты, собственно, совпадали. Тогда я пришла к психологу уже со списком своих ритуалов, и она подтвердила: «Да, это оно». На данный момент это поддерживающая терапия, потому что я могу давать себе отчет о том, что рационально, что нерационально. Какие-то моменты бывают, что я не могу справиться, но в большинстве случаев уже справляюсь самостоятельно. Наверное, мой посыл в том, что я пришла, то, что с этим можно жить. Просто нужно уметь просить помощи и помогать себе. Это наша ответственность в том, чтобы помочь себе, а не сидеть страдать. Наталья Надольская:

Собственно, до какого болезненного состояния можно себя довести. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Я хочу спросить у Виктории, прокомментируйте данную ситуацию: что это – психическое расстройство или как-то само собой это случилось?