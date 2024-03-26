Душе сложно уйти. Почему важно отпустить близкого человека после его смерти?

На дворе уже XXI век, мы оцифровали и автоматизировали все процессы вокруг себя, покорили космос, но по-прежнему продолжаем совершать обрядовые ритуалы из прошлого. Некоторые суеверия настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали частью коллективного бессознательного. О том, почему мы верим в приметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Гайдукевич, практикующий энергопрактик, эзотерик, целитель:

Хотелось бы сразу расставить точки над «i» про приметы, суеверия и именно про дух.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Взаимодействие с потусторонним миром?

Наталья Гайдукевич:

Да, я бы все-таки разделяла эти понятия. Потому что одно дело, когда мы говорим про взаимодействия с духами – я не отрицаю триаду человека: дух, душа, тело у нас есть. Одно дело, когда это духи – духи земли, дух пространства, дух помещения, дух человека. И совсем другое дело, когда есть суеверия, приметы, в которые мы верим по каким-то причинам. Я бы копнула в историю. Когда человеку объясняешь, откуда пошло это суеверие, он понимает, что сегодня в это верить очень глупо. Когда мы с глубокой болью не можем отпустить человека, который ушел – родные люди – душе, духу сложно уйти, мы его здесь просто держим в своей боли, своем горевании, бесконечном проживании этого горя. Ему просто сложно уйти в свои следующие воплощения, если мы будем говорить про это, если в это верить. Он здесь не за тем, чтобы кому-то навредить. Он здесь потому, что его не отпускают. Есть специально обученные люди, которые помогают родным, близким прожить, отпустить. Здесь именно важен момент отпускания человека, когда он уходит в другой мир. Специально обученные люди работают с родными и близкими, помогают духу и душе для того, чтобы был легкий уход – это очень важно.