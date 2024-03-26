«Продолжают верить поколениями». Как суеверия формируют коллективное бессознательное?

На дворе уже XXI век, мы оцифровали и автоматизировали все процессы вокруг себя, покорили космос, но по-прежнему продолжаем совершать обрядовые ритуалы из прошлого. Некоторые суеверия настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали частью коллективного бессознательного. О том, почему мы верим в приметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Иногда бывает так, что черная кошка перебежала дорогу и в течение дня случилась какая-то неприятность. Она бы случилась и без кошки, но тем не менее параллель мы проводим. Почему так происходит, что в эти приметы продолжают верить поколениями и целые народы?

Маргарита Григорян, нейрохакер:

Сложно отменить эти приметы, когда они из раза в раз происходят, человек хочет – не хочет, а в это верит. Потому что есть такое понятие: программа не просто на уровне человека, а на уровне коллективного бессознательного – то, что изучал сам Юнг. Мы не можем отрицать то, что программой заложенная информация в коллективном бессознательном влияет на нас. Сложно отменить это за один раз – влияние этой приметы. Но если для себя тотально решить, что для меня эта примета работает или не работает, можно все-таки идти с этой приметой в дружбу или, наоборот, прекратить действие этой приметы на целое поколение. Мы запрограммированы вообще по всей нервной системе на какую-то информацию, заложено в нас. Например, день-ночь, зимой – холодно, летом – жарко. Это программа.