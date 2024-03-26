Первой запускают в новый дом. Почему считают, что кошки связаны с мистикой?

На дворе уже XXI век, мы оцифровали и автоматизировали все процессы вокруг себя, покорили космос, но по-прежнему продолжаем совершать обрядовые ритуалы из прошлого. Некоторые суеверия настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали частью коллективного бессознательного. О том, почему мы верим в приметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Гайдукевич, практикующий энергопрактик, эзотерик, целитель:

История про тех же кошек. Когда-то думали, что они – воплощение ведьм, магов и прочей нечисти. Решили истребить всех кошек, не только черных, в принципе всех. Тогда была та самая чума. Чума стала распространяться невероятным образом. Какая-то из общин решила, что не будем этих кошек трогать. Они использовали их по природному назначению, то есть кошки ловили мышей и крыс, и, соответственно, чума не распространялась. Это делали прекрасно иудеи. Тогда православные обвинили иудеев в том, что вы наколдовали и поэтому не умираете от чумы, она у вас не распространяется, а у нас все умирают. Оттуда приметы с кошками и пошли.

Когда раньше община заселялась в новый дом, а заселялись большими семьями, тот, кто переступал порог первым в новый дом – как правило, самый старший человек общины. Потому что тот, кто первым вошел в дом, первым в этом доме умрет – было такое поверье. Тот, кто живет дольше всех, он потом приносит себя в жертву домовенку, духу этого дома, умирая.