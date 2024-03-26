Лазуткин: «Никто не рвётся углублять раскол и идти навстречу Зеленскому ценой потери власти»

«Не пришли к единому мнению». Так можно кратко обозначить итоги саммита Евросоюза, который проводился по вопросу изъятия российских активов, милитаризации европейских экономик и вступления Украины в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, почему и деньги, и снаряды вдруг резко закончились на фоне по-прежнему агрессивных заявлений, – расскажет Андрей Лазуткин. Повестка управляющих органов Евросоюза становится все жестче день ото дня

Андрей Лазуткин, политолог:

С 1 июля председателем в Евросоюзе будет Венгрия, а в начале июня пройдут выборы в Европарламент. То есть и исполнительные, и законодательные органы Евросоюза полностью поменяются через 2-3 месяца. И до этой даты текущий состав Еврокомиссии попытается продвинуть максимум непопулярных мер по Украине. Но будущим евродепутатам (а у них уже, по сути, стартовала избирательная кампания) нельзя идти на выборы с повесткой «давайте отдадим все деньги Украине и будем жить хуже». Поэтому ни одна страна не хочет выделять Киеву новые транши или за свой счет производить снаряды. По этому поводу в Брюсселе и стоят украинские пикеты [фото ниже – прим. ред.] Военные требования озвучивает нынешний состав органов ЕС, но эти люди уже уходят, они непопулярны. Жесткую военную повестку устами фон дер Ляйен и Борреля отработают до конца, а затем заменят их на других действующих лиц. Отсюда парадокс: несмотря на то, что никто из европейцев деньги выделять не хочет и тем более не хочет отправлять войска вместе с Макроном, повестка управляющих органов Евросоюза становится все жестче день ото дня. Это привело к нынешнему внутреннему конфликту на саммите ЕС – не смогли договориться ни по одной позиции: ни по передаче замороженных российских активов, ни по производству оружия в ущерб гражданскому сектору, ни по вступлению Украины в ЕС.

Андрей Лазуткин:

Во-первых, почему лоббируют передачу российских активов? ВСУ не хватает снарядов, и даже если деньги появятся, быстро на них ничего не купят. Но дело в том, что в мире две популярные валюты – доллар и евро, а должна быть только одна. Как только европейцы договорятся о передаче российских активов Украине, от европейских облигаций и вкладов откажутся весь третий и второй мир, что обвалит Еврозону и курс евро процентов на 20. Куда они переведут эти деньги? Скорее всего, в доллары, потому что валюта Китая все-таки менее популярна. Второе прекрасное предложение от американцев – надо производить снаряды за счет изъятия гражданских средств из европейской экономики. То есть не надо оплачивать своим гражданам социальный пакет, а фермерам – дотации, а надо ставить их всех к станку, потому что Россия завтра нападет и нужно усиливать оборону. Заявлена программа максимум – уже 2 миллиона снарядов (раньше говорили об 1 миллионе, но его так и не произвели). Всего же за два года конфликта европейцы передали бесплатно примерно 500 тысяч из советских запасов, по сути, на утилизацию, и около 400 тысяч произвели или продали по коммерческой стоимости для западных систем в ВСУ. Понятно, что все это накапливалось 30 лет с момента развала Варшавского договора, а теперь вдруг надо до конца украинского конфликта произвести в два раза больше, причем разными фирмами и разными спецификациями.

Какую схему американцы пытаются навязать Европе? Андрей Лазуткин:

Американцы предлагают схему: если вы не можете сами, давайте мы произведем за ваш счет, а если нет денег, возьмите у нас кредит. Но пока европейцы на это не идут, избиратель такого не поймет, и заказ с оружием подвис. Скорее всего, к вопросу вернутся в конце лета при новом составе Европарламента, а пока у Украины не будет ни денег, ни снарядов, и в лучшем случае к зиме они получат какие-то новые вооружения по оплаченным заказам. Понимают ли это в Киеве? Скорее всего, да. И поэтому у конфликта сегодня большая диверсионная составляющая, а американцы пытаются навязать Европе временный вариант: «Если не можете дать снаряды, дайте ракеты для ударов», как было с немецкими «Таурусами». Но, опять же, чем больше в Украине разнообразных систем, тем сложнее их обслуживать, ремонтировать, к ракетам нужны подвесы на самолеты, ну а России сразу будет понятно, кто эту ракету поставил. Это все временные варианты. Поэтому предлагается еще одна новая схема – давайте якобы инвестировать в украинскую экономику и производить оружие в Украине, например, собирать беспилотники и ракеты из европейских деталей. Это будет как бы собственная украинская разработка, за которую будет отвечать только Украина. Но такой вариант еще дороже и сложнее, чем просто дать стандартные снаряды.

Андрей Лазуткин:

И, наконец, ради чего все это делать? Украинская пропаганда внутри страны объясняет, что мы воюем за вступление в ЕС и НАТО. Два этих посыла должны были быть в предвыборной программе Зеленского вместо неудачного контрнаступа. Но поскольку нет очевидных успехов ни в дипломатии, ни на земле, выборы решили отложить и просто продлевать военное положение. По вступлению в Евросоюз для Зеленского пытаются найти лазейку Последнее, что было озвучено со стороны НАТО: «Вы туда, возможно, вступите при вашей жизни» – такая перспектива на 20-30 лет, потому что американцы сказали «нет» и налажена схема войны чужими руками, которая всех устраивает. А вот по вступлению в Евросоюз для Зеленского пытаются найти лазейку. На саммите это назвали вступлением по частям, но не как предполагалось ранее, территориально, когда Украина вступает в Союзное государство или в военный протекторат с Польшей и получает права ЕС как польская территория. А вступление целиком, но в форме неполноценного члена, то есть без доступа к рынку, с ограничениями по рабочей силе и без права влиять на решения ЕС и формировать органы Евросоюза. То есть по сути это такая вывеска, что-то типа британского содружества.

Андрей Лазуткин:

Так уже делали после Евромайдана, когда подписали договор об ассоциации, чтобы зафиксировать для населения якобы победу. Ассоциация – это то же самое неполноценное членство, то есть вы сразу делаете для нас все и открываете рынок, а мы для вас что-нибудь потом, когда сами захотим, и по частям. Эту формулу сейчас оживили не только для Украины, но и для Молдовы и в перспективе Армении и Грузии. Ее смысл в том, что страны якобы смогут получать какие-то деньги из европейских фондов, как это наша оппозиция обещала на каждых выборах. Но, к примеру, Румыния, Болгария, Прибалтика, бывшие страны Югославии давно имеют к доступ к европейским фондам, не говоря о странах «Восточного партнерства», куда брали вообще всех. И никому, кроме Украины, не пришлось ради этого уничтожать собственную экономику и демографию. Просто нужна какая-то внутренняя победа, чтобы продлить сопротивление армии еще на полгода. Но понятно, что быстро даже этого не делают, снаряды будут только к зиме, а вторая половина года придется на председательство Венгрии, которая до конца срока будет саботировать решения нового Европарламента и пожелания Зеленского. Поэтому саммит Евросоюза предложил механизм номер два, уже для своих стран-членов, которым нужно закрыть рот. Раньше все решения по договору ЕС принимались только единогласно, но уже второй год идут разговоры, что принимать отдельные решения надо голосованием большинства. То есть может быть ситуация, когда вы вступаете в ЕС вроде по выгодному договору, а как только вступили, остальные страны будут навязывать вам новые ограничения. Например, закройте вашу атомную станцию и покупайте уголь в Польше.

Андрей Лазуткин:

Для чего это делается? Поскольку в Европе перед выборами начались протесты фермеров, их надо как-то успокоить и дать конфету. Например, сказать, что да, в перспективе мы принимаем Украину, но все равно не откроем для них сбыт зерна, и вообще, они не будут иметь никаких прав, потому что все решения по-прежнему будут приниматься в пользу стран Евросоюза. Чем недовольны европейцы? Но вопрос скользкий, поляки и французы все равно недовольны, одни высыпают на границе зерно из вагонов, а вторые требуют, чтобы им вернули субсидии, которые ушли на оборону. Поэтому переговоры о вступлении Украины в ЕС на саммите перенесли на июнь 2024 года. Что будет в мире и в самой Украине за это время, никто не знает, поэтому можно сказать, что вопрос отложили, как и с НАТО, на неопределенный срок. Причина в том, что на выборах в Европарламент хочет переизбраться Европейская народная партия, они думают об этом, а не об Украине. Сегодня это основная фракция, а фермеры – большая часть ее электората, особенно в аграрных странах, типа Польши. Поэтому никто не рвется углублять раскол и идти навстречу Зеленскому ценой потери власти. Да и в принципе, что это будет за равноправный союз, где все решения принимает пятерка крупных стран, а остальные просто их выполняют, не говоря о том, что все основные игроки, как первого, так и второго эшелона, сильно зависят от США?