«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города

Новости Беларуси. Ярко, красочно, с хорошей погодой и отличным настроением. В Минске отметили 954-й День рождения города. Основные торжества развернулись 11 сентября. Постскриптумом к празднику 12 сентября стал минский полумарафон. По главным проспектам столицы пробежали около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главные моменты в нашем видеообзоре.

У вас в Беларуси это мировой класс.

Приятные события, посетить Ботанический сад, увидеть столько всего интересного. Ребенку мастер-класс очень понравился, он смог сам сделать голову Эйнштейна.

Отстаем чуть-чуть, запоздали.