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«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города

12 сентября 2021 16:51
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Новости Беларуси. Ярко, красочно, с хорошей погодой и отличным настроением. В Минске отметили 954-й День рождения города. Основные торжества развернулись 11 сентября. Постскриптумом к празднику 12 сентября стал минский полумарафон. По главным проспектам столицы пробежали около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главные моменты в нашем видеообзоре.

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-1

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-3

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-5

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-7

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-9

У вас в Беларуси это мировой класс.

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-12

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-14

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-16

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-18

Приятные события, посетить Ботанический сад, увидеть столько всего интересного. Ребенку мастер-класс очень понравился, он смог сам сделать голову Эйнштейна.

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-21

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-23

Отстаем чуть-чуть, запоздали.

«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города-26

Я очень довольна, никогда не выигрывала здесь. У меня вчера были соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Я натерпелась сегодня, но я счастлива.

# День города в Минске # общество # Фотофакт

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