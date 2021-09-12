«Я очень довольна». Узнали у минчан, как они отпраздновали День города
Новости Беларуси. Ярко, красочно, с хорошей погодой и отличным настроением. В Минске отметили 954-й День рождения города. Основные торжества развернулись 11 сентября. Постскриптумом к празднику 12 сентября стал минский полумарафон. По главным проспектам столицы пробежали около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главные моменты в нашем видеообзоре.
У вас в Беларуси это мировой класс.
Приятные события, посетить Ботанический сад, увидеть столько всего интересного. Ребенку мастер-класс очень понравился, он смог сам сделать голову Эйнштейна.
Отстаем чуть-чуть, запоздали.
Я очень довольна, никогда не выигрывала здесь. У меня вчера были соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Я натерпелась сегодня, но я счастлива.