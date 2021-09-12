Лукашенко: с бронемашины спрыгнул и смотрю на одежду, а она этими иголками утыкана вся – шрапнель

Евгений Пустовой, корреспондент: В иностранной прессе уже заявили, что это самый масштабные учения со времен Советского Союза. Нашего Президента это не удивляет: в 1981-м он сам был в гуще событий. А нынешние совместные маневры пусть оценивают наблюдатели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже человек бывалый, военный, я офицером в армии стал, начинал с рядового. Я проходил учения во втором эшелоне. Когда пошел второй эшелон в наступление, я наступал во втором эшелоне. Военные помнят, мы отрабатывали тогда тактику ведения боя, когда вал огня шел впереди, а мы следом за ними. Я, помню, с бронемашины спрыгнул и смотрю на свою одежду, а там этими вот иголками утыкана вся одежда – шрапнель. Поэтому у меня уже было это учение, когда я был офицером, старшим лейтенантом, воевал на бронемашине и наступал во втором эшелоне.

Позвали всех натовских военнослужащих, посадили сбоку, как раз моя машина шла мимо. И я так наблюдал, пока мы не развернулись в цепь второго эшелона, как они реагировали на нас.

Это такой шквал был! Из Грузии притащили бронетехнику, танки. Из Грузии везли, полностью на ходу. Вертолеты на площадку своим ходом высаживались. Тогда мы «Шилку» проверяли, боеготовность, в основном «Шилка» сбивала. Вертолет живой, нормальный сажали на вышку и мочили.