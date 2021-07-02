Алексей Талай: я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана позволил мне устоять

В Год народного единства фонд имени Алексея Талая запустил акцию. Ее активно поддержали Министерства культуры и образования. В рамках проекта планируют установить памятный знак «Живая память благодарных поколений». Места, где будут располагаться монументы, уже известны. Ими станут три города: Минск, Брест и Москва.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

В первую очередь это надо не павшим, это надо не мертвым, это надо живым. Вы знаете эти известные слова. Это нужно сегодня живущим и их детям, и внукам, правнукам. Это нужно было мне, когда я потерял ноги и руки, я был на грани жизни и смерти, но подвиг моего деда-ветерана, партизана позволил мне устоять.