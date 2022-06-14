Выработать иммунитет против попыток Запада исказить историю. Итоги дня конференции, посвящённой памяти о войне

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее. Все подробности в нашем сюжете. Вторая мировая война – самая кровопролитная в истории человечества. 62 страны, 27 миллионов погибших. Для советских людей это была Великая Отечественная война. Красная армия освобождала свои территории от фашистских захватчиков. В 1944-м, когда советские войска вышли на государственную границу, военные действия не закончились, впереди было освобождение Европы и новые потери.

Зампредседателя Госдумы России в Минске: всегда, когда мы держались вместе, побеждали любую напасть. Читайте здесь. Три четверти века отделяют нас от Победы над фашизмом. Долгие десятилетия величие и значение этой Победы не ставились под сомнение. Миллионы белорусских семей хранят свидетельства тех страшных событий: фотографии и письма, ордена и медали. Международный трибунал сурово осудил преступления нацизма. Но история не имеет сослагательного наклонения, тем более сегодня, когда в Праге сносят памятник маршалу Коневу, а в Варшаве – советским солдатам.

Авдонин: Запад не остановится. Геноцид сейчас выражается в уничтожении смыслов и ценностей у молодежи. Подробнее здесь. Чтить, помнить и передавать. Преемственность и воспитание патриотизма для нас не просто слова. Без преувеличения, вопрос национальной безопасности. Это наша действительность, которая находит отражение и в Конституции. А если проанализировать законодательство на контуре стран Содружества, не голословно Беларусь – тот пример, которому нужно следовать. И мы делимся опытом.

Международная конференция «Историческая память: Великая Победа, добытая единством». Пять тематических секций. Одна из них развернулась в Храме-памятнике в честь Всех Святых. Протоиерей Фёдор Повный: очень важно, чтобы «историческая память» не стала просто лозунгом. Читайте здесь. Белорусский народ свято чтит память павших. На территории нашей страны воздвигнуто более 8 500 мемориалов и памятников. Огромное внимание уделяется сохранению духовной памяти. За прошедшие после Великой Отечественной войны десятилетия созданы сотни художественных произведений и кинофильмов.

Отечественные ученые опубликовали около 12 тысяч работ, в том числе уникальную 146-томную хронику «Память». Тысячи фамилий людей, не вернувшихся с фронта, составили второй том книги «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех». И это еще не окончание скорбного списка. Страницы с тысячами и тысячами имен потрясают, может быть, сильнее, чем масштабные монументы. В Минске на конференции презентовали вторую книгу, посвященную исторической памяти о Великой Победе. Читайте здесь. К сожалению, сегодня находятся политики, которые превращают трагедию целых народов в предмет спекуляций. Даже некоторые министры то ли делают вид, то ли действительно не знают, кто и какой ценой остановил гитлеровский конвейер смерти. В борьбе с германскими агрессорами Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Это и солдаты, воевавшие на фронте, и замученные в концлагерях пленные, и сожженные карателями деревни со всеми их жителями.

Чтобы эти страшные страницы истории не стерлись, сегодня Генпрокуратура с поисковиками ведет раскопки на местах массовых захоронений. В апреле 2021 года в ведомстве завели и расследуют уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси. Замгенпрокурора Беларуси: установлено более 400 новых мест массового уничтожения людей во время войны. Читайте здесь.

В столичном музее Великой Отечественной войны хранятся главные улики тех страшных событий. Винтовки, пулеметы, осколки от снарядов и мин, военная форма и амуниция – сегодня участники конференции из Беларуси и зарубежья смогли прикоснуться к немым свидетелям подвига и страданий нашего народа. Все эти экспонаты еще и связующая нить между прошлым и будущим, между прадедами и нынешней молодежью. К слову, одна из профильных секций конференции как раз и посвящена участию молодежи в сохранении исторической памяти.

Александр Лукьянов: молодежь стоит на защите наших исторических рубежей. Беларусь в авангарде этих событий. Подробнее здесь. Задача у нынешнего Международного форума – выработать иммунитет против попыток Запада исказить историю. Святая белорусская земля – это и есть живой памятник Великой Отечественной войны. Наши предки ценой жизни добыли Победу. Наша задача – сохранить правду об этой Победе.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

У нас священный долг как у наследников победителей, поколений победителей, которые выиграли Великую Отечественную войну ценой крови, пота, невероятных жертв, но тем не менее выстояли в этом огне, сохранили свой народ и возможность свободно самостоятельно развиваться. Поэтому исключительное значение имеет для нас проведение подобных форумов, как эта конференция. Детские рисунки о войне украсили сегодня Центральный дом офицеров. Организатором тематической секции выступило Министерство обороны. Здесь же выставка уникальных предметов, обнаруженных в белорусской земле в ходе поисковых работ.