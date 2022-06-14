Александр Лукьянов: молодёжь стоит на защите наших исторических рубежей. Беларусь в авангарде этих событий

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

В столичном музее Великой Отечественной войны хранятся главные улики тех страшных событий. Винтовки, пулеметы, осколки от снарядов и мин, военная форма и амуниция – сегодня участники конференции из Беларуси и зарубежья смогли прикоснуться к немым свидетелям подвига и страданий нашего народа. Все эти экспонаты еще и связующая нить между прошлым и будущим, между прадедами и нынешней молодежью. К слову, одна из профильных секций конференции как раз и посвящена участию молодежи в сохранении исторической памяти.