Александр Лукьянов: молодёжь стоит на защите наших исторических рубежей. Беларусь в авангарде этих событий
Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.
В столичном музее Великой Отечественной войны хранятся главные улики тех страшных событий. Винтовки, пулеметы, осколки от снарядов и мин, военная форма и амуниция – сегодня участники конференции из Беларуси и зарубежья смогли прикоснуться к немым свидетелям подвига и страданий нашего народа. Все эти экспонаты еще и связующая нить между прошлым и будущим, между прадедами и нынешней молодежью. К слову, одна из профильных секций конференции как раз и посвящена участию молодежи в сохранении исторической памяти.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Очень приятно, что сегодня представители из разных государств понимают важность сохранения исторической памяти не только в плане общения, но и в практической составляющей. В эти дни проводится работа нашими белорусскими студенческими отрядами на территории государственного мемориального комплекса «Хатынь» по реставрации. Очень важно, что сегодня молодые люди доказывают свою убежденность, важность и стоят, по сути дела, на защите наших исторических рубежей. Сегодня Беларусь идет в авангарде этих событий, и отрадно, что в рамках пленарного заседания в нашем парламенте мы также будем об этом говорить.