Зампредседателя Госдумы России в Минске: всегда, когда мы держались вместе, побеждали любую напасть

Новости Беларуси. От уникальных музейных экспонатов до детских рисунков. В столице начала работу Международная парламентская конференция, посвященная сохранению памяти Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки зарубежных экспертов и дипломатических миссий из России и стран дальней азиатской дуги приехали в Беларусь, чтобы сверить исторические координаты и определить ориентиры на будущее.

Вторая мировая война – самая кровопролитная в истории человечества. 62 страны, 27 миллионов погибших. Для советских людей это была Великая Отечественная война. Красная армия освобождала свои территории от фашистских захватчиков. В 1944-м, когда советские войска вышли на государственную границу, военные действия не закончились, впереди было освобождение Европы и новые потери.

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы России:

История показывает, что всегда, когда мы держались вместе, собирались вокруг большой русской цивилизации в широком смысле этого слова, с уважением ко всем многонациональным чертам наших народов, всегда мы побеждали любую напасть. И в этот раз так будет, так было и 80 лет назад. Сохранение правды и исторической памяти для будущих поколений крайне важно именно для того, чтобы обеспечить свободу, суверенитет, достойную жизнь для всех наших народов.