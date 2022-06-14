В Минске на конференции презентовали вторую книгу, посвящённую исторической памяти о Великой Победе

Наше оружие в защите исторической памяти – правда. Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой. Он среди участников международной конференции «Историческая память: Великая Победа, добытая единством», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее рамках в Минске презентовали книгу народной летописи Великой Отечественной войны. И это уже второе издание, где больше 450 страниц воспоминаний. Ценную информацию для книги о тех, кто сражался за Победу, собирали по крупицам ученые, родные участников войны, школьники и педагоги. Новинку смогли оценить участники конференции – историки, военные, социологи из Беларуси, России, Казахстана, Армении. Здесь есть и семейная хроника, воспоминания о партизанах, фото из личных архивов белорусов.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Свидетельства, фотографии, документы просто еще раз показывают и важность принятия этого закона о геноциде белорусского народа в Республике Беларусь, и важность той работы ученых, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 52-го батальона, который и сегодня проводит раскопки мест массовых уничтожений. Показывает вот эту комплексность, необходимость работы по сохранению исторической памяти.