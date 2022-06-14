В Минске на конференции презентовали вторую книгу, посвящённую исторической памяти о Великой Победе
Наше оружие в защите исторической памяти – правда. Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой. Он среди участников международной конференции «Историческая память: Великая Победа, добытая единством», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее рамках в Минске презентовали книгу народной летописи Великой Отечественной войны. И это уже второе издание, где больше 450 страниц воспоминаний. Ценную информацию для книги о тех, кто сражался за Победу, собирали по крупицам ученые, родные участников войны, школьники и педагоги. Новинку смогли оценить участники конференции – историки, военные, социологи из Беларуси, России, Казахстана, Армении. Здесь есть и семейная хроника, воспоминания о партизанах, фото из личных архивов белорусов.
Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Свидетельства, фотографии, документы просто еще раз показывают и важность принятия этого закона о геноциде белорусского народа в Республике Беларусь, и важность той работы ученых, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, 52-го батальона, который и сегодня проводит раскопки мест массовых уничтожений. Показывает вот эту комплексность, необходимость работы по сохранению исторической памяти.
Планируется также организовать широкий доступ к изданию в электронном виде. В Академии наук признались, что на подходе и третья книга. Материалов для ее выхода в свет уже предостаточно. Остались детали и можно отдавать в издательство.