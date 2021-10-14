Лукашенко: «Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице»

Новости Беларуси. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации с коронавирусом. Об этом 14 октября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу с Президентом Беларуси Ханс Клюге приехал, проведя в нашей стране целые сутки. Накануне чиновник ВОЗ успел принять участие в профильном заседании СНГ, а утром лично посетил детскую инфекционку. Но ожидать нередко предвзятого отношения зарубежных гостей к стране не приходится. Медицина – вне политики. Это наш общий знаменатель.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома Всемирной организации здравоохранения в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства Всемирной организации здравоохранения.

Я абсолютно поддерживаю Всемирную организацию здравоохранения, прежде всего руководство ВОЗ, в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом. Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь. И если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. Надо вместе, всем 7,5 миллиарда населения, преодолевать эту болезнь.

Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше. Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID.

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