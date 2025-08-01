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В Германии число безработных достигло почти 3 млн человек

01 августа 2025 08:00
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Германия на пороге социальной катастрофы. В июле число безработных в стране достигло почти трех миллионов человек, и, согласно прогнозам, эта цифра будет расти. Отметим, что в последний раз подобная ситуация наблюдалась в феврале 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии число безработных достигло почти 3 млн человек-2

По сравнению с предыдущим месяцем, число безработных увеличилось примерно на 65 тысяч, а с июлем 2024 года – на 170 тысяч. При этом стремительно сокращается количество вакансий. Эксперты связывают это с началом летних каникул, но надежды на осеннее восстановление экономики крайне слабы. 

Прогноз Минфина ФРГ неутешителен: «дыра» в бюджете на ближайшие три года может достигнуть 170 миллиардов евро. Социальная напряженность растет и на фоне планов правительства – урезать расходы населения и провести массовые сокращения ради наращивания военной мощи вдвое. Вместе с этим неуклонно снижается рейтинг канцлера Фридриха Мерца – недовольство им выражает уже больше половины населения. Не лучше обстоят дела и у правящей коалиции.

# Германия # Кризис в ЕС

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