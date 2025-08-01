В Германии число безработных достигло почти 3 млн человек

Германия на пороге социальной катастрофы. В июле число безработных в стране достигло почти трех миллионов человек, и, согласно прогнозам, эта цифра будет расти. Отметим, что в последний раз подобная ситуация наблюдалась в феврале 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с предыдущим месяцем, число безработных увеличилось примерно на 65 тысяч, а с июлем 2024 года – на 170 тысяч. При этом стремительно сокращается количество вакансий. Эксперты связывают это с началом летних каникул, но надежды на осеннее восстановление экономики крайне слабы.

Прогноз Минфина ФРГ неутешителен: «дыра» в бюджете на ближайшие три года может достигнуть 170 миллиардов евро. Социальная напряженность растет и на фоне планов правительства – урезать расходы населения и провести массовые сокращения ради наращивания военной мощи вдвое. Вместе с этим неуклонно снижается рейтинг канцлера Фридриха Мерца – недовольство им выражает уже больше половины населения. Не лучше обстоят дела и у правящей коалиции.