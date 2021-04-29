«Чтобы не было концентрации на Минске». Как в Беларуси работают над Целями устойчивого развития?

Новости Беларуси. Вовлечение молодежи в достижение Целей устойчивого развития во многом определяет будущее страны. Такое мнение 29 апреля высказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время диалога с молодежными послами ЦУР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Беларуси существует более трех сотен молодежных объединений. И если раньше ребята проявляли себя в спорте, науке и культуре, то сейчас присоединяются еще и к решению государственных вопросов. Хороший пример – устойчивая работа молодежных парламентов, школ активного гражданина и студенческих отрядов. Важно подключить в их работу и деятельность молодежных послов, которые являются лидерами мнений среди сверстников.

Никита Рачиловский, молодежный посол Целей устойчивого развития: У нас есть послы, которые находятся не только в Минске, но и в регионах, других городах для того, чтобы грамотно охватывать эти области, чтобы не было концентрации на Минске, грамотная по всей республике распределенность. Нужно же, конечно, чтобы ребята по возможности были так же включены и имели такой же доступ, как и ребята, которые работают в Минске, то есть на своих местах работали, действовали. Работай, как говорится, локально, действуй – глобально.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

Ребята могут предложить свои идеи, свое видение, свои направления, а представители министерств и ведомств должны взять это на вооружение и по возможности где-то им помочь словом, делом, а где-то, может, и финансово.

Когда молодежные послы по Целям устойчивого развития выезжают в тот или иной регион, встречаются со сверстниками из вузов, это своего рода некая дискуссионная площадка. Они расскажут о Целях устойчивого развития, о том, чего достигли. Они предлагают свои какие-то идеи, одновременно со стороны своих сверстников они слышат и критику, и предложения, и пожелания.