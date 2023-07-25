До 10 лет лишения свободы и штраф до 1000 базовых. В Минске вынесли приговор телефонным мошенникам

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Минска вынес приговор телефонным мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лжебанкиры через кол-центры обманули более 900 человек. Сумма ущерба – более 3 миллионов рублей.

На скамье подсудимых сейчас 13 человек, есть и несовершеннолетние. Для обмана фигуранты использовали привычную схему. Под видом работников банка или правоохранителей звонили белорусам с зарубежных номеров и убеждали граждан предоставить доступ к их личным счетам. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «Хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации».

Никита Плема, помощник прокурора Ленинского района Минска:

Обвиняемым в преступлении, предусмотренном частью 4-й статьи 212 и частью 4-й статьи 209, вынесен обвинительный приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет со штрафом от 50 до 1 000 базовых величин.