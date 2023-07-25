Прямой эфир

До 10 лет лишения свободы и штраф до 1000 базовых. В Минске вынесли приговор телефонным мошенникам

25 июля 2023 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суд Ленинского района Минска вынес приговор телефонным мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лжебанкиры через кол-центры обманули более 900 человек. Сумма ущерба – более 3 миллионов рублей.

До 10 лет лишения свободы и штраф до 1000 базовых. В Минске вынесли приговор телефонным мошенникам-1

На скамье подсудимых сейчас 13 человек, есть и несовершеннолетние. Для обмана фигуранты использовали привычную схему. Под видом работников банка или правоохранителей звонили белорусам с зарубежных номеров и убеждали граждан предоставить доступ к их личным счетам. Сейчас им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «Хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации».

До 10 лет лишения свободы и штраф до 1000 базовых. В Минске вынесли приговор телефонным мошенникам-4

Никита Плема, помощник прокурора Ленинского района Минска:
Обвиняемым в преступлении, предусмотренном частью 4-й статьи 212 и частью 4-й статьи 209, вынесен обвинительный приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет со штрафом от 50 до 1 000 базовых величин.

До 10 лет лишения свободы и штраф до 1000 базовых. В Минске вынесли приговор телефонным мошенникам-7

Расследование по этому делу продолжается. В преступной схеме замешано более полусотни цифровых лжебанкиров. Чтобы избежать подобных ситуаций, предохранители напоминают: стоит обновлять свои знания о методах мошенничества и в случае малейшего подозрения сообщать в милицию.

# Мошенничество # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко: наша молодёжь достаточно активная. Главное – уметь слышать, слушать и помогать ей
25 июля 2023 16:16

Игорь Сергеенко: наша молодёжь достаточно активная. Главное – уметь слышать, слушать и помогать ей

Кто выигрывает, получает приз. Как устроены марафоны похудения?
25 июля 2023 15:10

Кто выигрывает, получает приз. Как устроены марафоны похудения?

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?
25 июля 2023 15:01

В Беларуси продолжается подача документов в ссузы. Какие специальности самые популярные?