Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы

Новости Беларуси. В праздничный день в Минске более 100 сотрудников МЧС принесли присягу. Это значимое событие в жизни каждого спасателя – таким мнением поделился министр по чрезвычайным ситуациям на церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы уже прошли специальную подготовку и совсем скоро заступят на боевое дежурство. Слова клятвы на верность белорусскому народу, своей любимой стране они произнесли в присутствии коллег, ветеранов службы и родственников.

Сергей Махальский, сотрудник МЧС:

Присягая на верность своему народу и Отечеству, мы клянемся перед нашим народом защищать его от чрезвычайных ситуаций. Пока собой жертвовать не приходилось, но со стопроцентной уверенностью могу сказать: если это понадобится, то шага назад мы не сделаем.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сам факт принесения присяги в День пожарной службы Беларуси – это знаменательное событие в жизни каждого человека, особенно того, кто посвящает себя служению своему Отечеству. Мы говорим сегодня о белорусских спасателях, пожарных спасателях, которые будут выполнять задачи, связанные с деятельностью МЧС. Конечно, я хочу их всех поздравить с этим знаменательным событием в их жизни, их родных, близких. Рассчитываю, что они станут настоящими специалистами, профессионалами, отважными, готовыми прийти на помощь гражданам, которые попали в беду.