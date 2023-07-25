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Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы

25 июля 2023 10:41
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Новости Беларуси. В праздничный день в Минске более 100 сотрудников МЧС принесли присягу. Это значимое событие в жизни каждого спасателя – таким мнением поделился министр по чрезвычайным ситуациям на церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы-1

Новобранцы уже прошли специальную подготовку и совсем скоро заступят на боевое дежурство. Слова клятвы на верность белорусскому народу, своей любимой стране они произнесли в присутствии коллег, ветеранов службы и родственников.

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы-4

Сергей Махальский, сотрудник МЧС:
Присягая на верность своему народу и Отечеству, мы клянемся перед нашим народом защищать его от чрезвычайных ситуаций. Пока собой жертвовать не приходилось, но со стопроцентной уверенностью могу сказать: если это понадобится, то шага назад мы не сделаем.

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сам факт принесения присяги в День пожарной службы Беларуси – это знаменательное событие в жизни каждого человека, особенно того, кто посвящает себя служению своему Отечеству. Мы говорим сегодня о белорусских спасателях, пожарных спасателях, которые будут выполнять задачи, связанные с деятельностью МЧС. Конечно, я хочу их всех поздравить с этим знаменательным событием в их жизни, их родных, близких. Рассчитываю, что они станут настоящими специалистами, профессионалами, отважными, готовыми прийти на помощь гражданам, которые попали в беду.

Более 100 сотрудников МЧС Беларуси принесли присягу в День пожарной службы-10

МЧС занимает одно из ключевых звеньев в системе обеспечения национальной безопасности. И делу спасения человеческих жизней постоянно способствует государство. В распоряжении наших пожарных самое современное оборудование и техника. Причем их производство налажено в Беларуси.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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