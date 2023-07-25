Кто выигрывает, получает приз. Как устроены марафоны похудения?

Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Мальвина Концумер: Может, кто-то ждет и деньги. Есть, образно скажем, 20 участниц. Каждая участница вносит какую-то сумму денег – они сбрасываются. Кто выигрывает, получает этот приз.

Алеся Лакина: За что-то – нет, за деньги – да.

Мальвина Концумер, фитнес-тренер: Есть такие марафоны похудения. Кто быстрее, интенсивнее худеет, их ждут какие-то поощрения денежные и призы какие-то.

Алеся Лакина:

Как-то учитывается количество килограммов, которые нужно скинуть? Мне кажется, это все равно должно быть в пределах разумного.

Мальвина Концумер:

Конечно, все в пределах разумного. У каждого свой вес – здесь все индивидуально. Кто-то может весить 100 килограммов – ему действительно не помешает сбросить 30. Кто-то будет весить 60 килограммов, и если он уже сбросит 15, образно скажем, для взрослой девушки 20-летней, то 45 килограммов – это не есть хорошо для нее.

Алеся Лакина:

Ко всему нужно подходить с головой просто.

Мальвина Концумер:

Да, естественно, ко всему нужно подходить с головой. Здесь, я считаю, идет из головы – что надумали, посмотрели. Здесь нужно работать комплексно и подходить ко всему комплексно.