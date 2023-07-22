«Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС

Новости Беларуси. Праздник храбрых и отважных людей, готовых прийти нам на помощь в любой критический момент. Сотрудники МЧС отмечают 170-летие со дня основания пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя официально праздник наступит 25 июля, торжественные мероприятия в честь знаменательного события развернутся в столице уже 22 июля.

Безопасность – важнейший фактор развития каждой страны. Наши специалисты ценой своего здоровья, а порой и жизни, ежегодно спасают от пожаров тысячи людей, имущество, лесные массивы и урожай. И не только на родине. Белорусские пожарные – не редкие гости в «горячих точках» мира. Не раз они приходили на помощь своим зарубежным коллегам в борьбе с природными катаклизмами. С профессиональным праздником пожарных поздравил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, дорогие ветераны! Сегодня мы поздравляем нашу пожарную службу Беларуси со 170-летием. Службу, которую выбирают мужественные, смелые и очень отважные люди. Такие, как вы. Нет благороднее миссии, чем спасение жизней. Нет опаснее работы, чем борьба с природной стихией или техногенной катастрофой.

Вся история пожарной службы – это история героев и подвигов. Мы гордимся каждым, кто с честью выполнял свой долг, помогая попавшим в беду людям. Гордимся каждым, кто продолжает традиции верного служения своему народу и Отечеству в наши дни. В свою очередь государство делает все, чтобы, заступая на дежурство, сотрудники ведомства были обеспечены самой современной защитой и техникой, чтобы условия работы позволяли выполнять вам свою миссию максимально быстро, эффективно и безопасно.

Благодарю всех за труд, за готовность быть там, где вы нужны, в том числе и за пределами Беларуси. Доставляя гуманитарную помощь в разные стороны света, оказывая содействие в тушении лесных пожаров, преодолевая последствия природных катастроф, вы объединяете страны и народы, рушите политические барьеры и созидаете мир. Желаю вам и вашим близким счастья и благополучия. Берегите себя и нашу Беларусь!