Игорь Сергеенко: наша молодёжь достаточно активная. Главное – уметь слышать, слушать и помогать ей

Новости Беларуси. Обновленное издание Национального атласа Беларуси напечатают к середине 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на заседании Республиканского совета по исторической политике в Гродно.

Его участники обсудили различные аспекты той работы: от внедрения в учебные программы курса «История белорусской государственности» до сохранения мемориалов и памятников. Акцент сделан и на военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию истории Великой Отечественной. Определили на совете и приоритетные направления для научных исследований. Все это позволит эффективно противостоять нашим оппонентам, которые предпринимают попытки переписать историю и фальсифицировать факты.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Наша молодежь достаточно активная. Сегодня молодые люди – руководители БРСМ – высказывали интересные предложения, на которые следует обратить внимание и с позиции республиканских органов управления. Развернуть, наполнить содержанием. Главное – уметь слышать, слушать, помогать молодежи.