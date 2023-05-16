«Мы ужаснулись – это более 7,5 тысячи!» В Горловке посчитали, сколько малышей никогда не видели мира

Иван Приходько, глава администрации г. Горловка:

Если вы сейчас сводку откроете, то Горловка перевалила за 10 тысяч обстрелов за этот год и три месяца. 10 тысяч обстрелов! Вы только вдумайтесь. Это обстрелы не просто одним снарядом, это полноценный обстрел, в том числе это может быть пакет «Града».

– Когда они возвращаются, что говорят они, родители? Иван Приходько:

Дети? Они начинают собирать чемоданы, спрашивают, когда поедут назад. Потому что я смотрел программы развлекательные, которые предоставляют в лагерях, все это наполнение. Знаете, чем еще мне нравится, когда дети туда ездят? Наполнение душевное. И сейчас это происходит в Беларуси. У нас дети приезжают другие. У них очень часто происходят между собой споры, в том числе и политические, безусловно. Потому что дети – часть общества, они все это видят. Буквально вчера мы сидели, обсуждали вопрос: а вообще сколько детей сейчас у нас родилось за период начала войны с 2014 года? Тех детей, которые не видели мира. Мы ужаснулись – это более 7,5 тысячи! Дети, которые мира не видели. И, к сожалению, дети, которые не дожили до победы и до мирного неба.

– Дети продолжают погибать?

– Да, у нас в городе с 2013 года погибло 247 мирных жителя, 22 из них – дети. Обстрелы продолжаются, дети не учатся, тем не менее, даже выйдя на улицу погулять, ты подвержен тому, что обстреляют и… Страшно об этом. Дети гибнут.

Кристина Жук с 9-месячной Кирой погибли 27 июля 2014-го, когда Украина крыла улицы Горловки из «Градов». В то кровавое воскресенье погибло четверо детей. Мертвая Кристина лежала на траве городского сквера, все еще прижимая к себе малышку.

Вике Мирошниченко было 7 лет, она словно солнышко – всегда веселая, с доброй улыбкой. Вика сгорела 27 июля 2014-го.

14-летняя Вика Береговая поливала с бабушкой на даче цветы. Свист снаряда – взрыв.