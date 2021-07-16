«Выходишь – как будто в другой город попал». Какими событиями отметился третий фестивальный день «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Витебск продолжает жить «Славянским базаром». Каждый новый фестивальный день не похож на предыдущий. Сегодня, 16 июля, в программе форума уже традиционный День Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его финалом станет вечерний концерт на сцене Летнего амфитеатра. Особенно запомнится эта пятница и самим витеблянам. По улице Гагарина после реконструкции открыли движение транспорта. Какими еще событиями наполнен этот день «Славянского базара», расскажет Виктор Пралич.

Витебск продолжает фестивалить. Вот уже третий день город, можно сказать, не спит. Накануне с аншлагом отгремели позывные фанфары, а сегодня уже новые мероприятия. «Славянский базар» уже давно знаменит не только своими музыкальными событиями, но и культурной программой.

Московский театр кукол, который, кстати, в Витебске начал свой 92-й сезон, сегодня выступил со спектаклем «Все мыши любят сыр». Для зрителей сразу два выступления. «Для детей "Славянский базар" тоже проходит». Куда можно отвести ребёнка на фестивале?

Очарованы гости «Славянского базара» не только российскими театралами. В художественном музее открылась выставка «Золотая хохлома – душа России». Участие здесь принял и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ведь наши страны объединяет не только политика, но и искусство. Дмитрий Мезенцев на «Славянском базаре»: просто радость, когда ты видишь, сколь талантливы люди

Особенно запомнится этот день и жителям Витебска. В городе дали старт автомобильному движению по улице Гагарина.

Виктор Пралич, корреспондент:

К реконструкции улицы Гагарина строители приступили ровно год назад. Работы усложнялись тем, что улица не имеет дороги-дублера. Все работы приходилось выполнять, не останавливая транспортного движения.

Строители обещание свое выполнили за 12 месяцев. Хотя по проектному плану работы здесь года на четыре. Устаревшую инфраструктуру пришлось менять на новую. Убрали здесь и трамваи. Их заменили на троллейбусы на автономном ном ходу. Дорога – подарок жителям и гостям города. «Пустили троллейбусы и трамваи». В Витебске открыли дорогу после реконструкции

Пока нравится, очень хорошо, даже не узнаешь. Выходишь – как будто в другой город попал.