Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 июля эта традиция осталась неизменной.

Юбилейный «Славянский базар» официально открыл свои гостеприимные двери. О торжественном старте форума по традиции объявил Александр Лукашенко. Фестиваль поистине стал не только визитной карточкой города, но и своеобразным брендом нашей страны. Репортаж Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Белорусский Витебск уже давным-давно знают как один самых творческих городов с особой атмосферой. Конечно, весомую лепту в такую характеристику внес знаменитый «Базар». Ведь это музыкальный фестиваль с большой историей и международным размахом.

Но радостно вот что: только посмотрите, сколько людей приехали на открытие фестиваля.

Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск! Добры вечар, дарагія сябры!

Виктория Ходосок:

Встречаться каждое лето в городе над Двиной, чтобы, как говорится, «побазарить», уже стало доброй традицией. Но этот год особенный. Во-первых, потому что юбилейный – 30-й по счету – форум, а во-вторых – уж очень много постороннего шума сопровождало подготовку к музыкальному фестивалю. Искусство принудительно «затянули» в политику, и уже «базар» особо активные пытались вести на своем языке. Но, благо, тем, кто в здравом уме, диалекты не по вкусу. Васильковому фестивалю в Витебске, бесспорно, быть.

Александр Лукашенко: «Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство» Было время, и в это трудно поверить, когда ставился вопрос: нужен ли вообще фестиваль Витебску? Но четкая позиция была и остается у главы государства: «Славянский базар» – это наша визитная карточка.

Все эти дни в Витебске по-хорошему шумно и музыкально. Поработать и заодно душой отдохнуть в город над Двиной приехали десятки известных музыкантов из разных стран. Тысячи километров преодолели многие зрители. Все это говорит о том, что «Базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс именно профессионального вокального мастерства. Подчеркну, конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды.

Виктория Ходосок:

Да, времена сейчас непростые – пандемия, передел мира, гибридные войны. Но белорусский «Базар» – по-прежнему нить, которая связывает страны и народы. Белорусы всегда рады гостям: встречают ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души. «На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?