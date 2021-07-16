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Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства

16 июля 2021 07:20
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Новости Беларуси. На протяжении 30 лет каждое лето живописный белорусский Витебск становится местом встречи самых творческих и музыкальных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 15 июля эта традиция осталась неизменной.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-1

Юбилейный «Славянский базар» официально открыл свои гостеприимные двери. О торжественном старте форума по традиции объявил Александр Лукашенко. Фестиваль поистине стал не только визитной карточкой города, но и своеобразным брендом нашей страны.

 

Репортаж Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-4

Виктория Ходосок, корреспондент:
Белорусский Витебск уже давным-давно знают как один самых творческих городов с особой атмосферой. Конечно, весомую лепту в такую характеристику внес знаменитый «Базар». Ведь это музыкальный фестиваль с большой историей и международным размахом.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-7

Но радостно вот что: только посмотрите, сколько людей приехали на открытие фестиваля.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-10

Увага! Гаворыць і паказвае Віцебск! Добры вечар, дарагія сябры!

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-13

Виктория Ходосок:
Встречаться каждое лето в городе над Двиной, чтобы, как говорится, «побазарить», уже стало доброй традицией. Но этот год особенный. Во-первых, потому что юбилейный – 30-й по счету – форум, а во-вторых – уж очень много постороннего шума сопровождало подготовку к музыкальному фестивалю. Искусство принудительно «затянули» в политику, и уже «базар» особо активные пытались вести на своем языке. Но, благо, тем, кто в здравом уме, диалекты не по вкусу. Васильковому фестивалю в Витебске, бесспорно, быть.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-16

Александр Лукашенко: «Фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство»

Было время, и в это трудно поверить, когда ставился вопрос: нужен ли вообще фестиваль Витебску? Но четкая позиция была и остается у главы государства: «Славянский базар» – это наша визитная карточка.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-19

Все эти дни в Витебске по-хорошему шумно и музыкально. Поработать и заодно душой отдохнуть в город над Двиной приехали десятки известных музыкантов из разных стран. Тысячи километров преодолели многие зрители. Все это говорит о том, что «Базар» объединяет народы. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня фестиваль в Витебске – это авторитетнейший международный конкурс именно профессионального вокального мастерства. Подчеркну, конкурс профессионального мастерства, а не шоу-технологий, созданных лишь для имиджа и желания потешить чье-то самолюбие. Он существует во имя людей, дружбы и единства, потому что только в единстве народов есть сила, преодолевающая любые преграды.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-25

Виктория Ходосок:
Да, времена сейчас непростые – пандемия, передел мира, гибридные войны. Но белорусский «Базар» – по-прежнему нить, которая связывает страны и народы. Белорусы всегда рады гостям: встречают ярко, грандиозно и со всей теплотой славянской души.

«На четвереньках буду ползти». За что «Славянский базар» любят зрители?

Александр Лукашенко: «Славянский базар» существует во имя людей, дружбы и единства-28

«Базар» – это то, что навсегда оставит отпечаток в памяти каждого его гостя и наверняка по-хорошему заставит приехать еще не раз.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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