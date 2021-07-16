На аукционе в Минске продали два гаража. Стоимость одного из лотов увеличилась в 10 раз

Новости Беларуси. В Минске прошел аукцион по продаже двух гаражей, которые находятся в собственности столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошел аукцион по продаже двух гаражей, которые находятся в собственности столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объекты расположены на территории гаражного кооператива на Одоевского, 10А, недалеко от протезно-ортопедического восстановительного центра.
Начальная цена двух объектов – около 3 и 7 тысяч рублей соответственно. Аукцион состоялся, недвижимость продана.
По итогам торгов стоимость лотов увеличилась в несколько раз. На покупку первого гаража претендовали более 20 желающих, второго – три.
Дмитрий Ядрищенский, ведущий специалист отдела аукционов Института недвижимости и оценки Госкомитета по имуществу Беларуси:
Нужно сказать по эффективности продажи: цена по первому объекту возросла почти в 10 раз, по второму – почти в два раза. Эти объекты будут в дальнейшем использоваться. Хочу еще раз вам сказать, что продажа объектов на торгах – это прежде всего открытость и прозрачность сделки.
После продажи объекты должны эксплуатироваться в течение года по назначению.
Ближайшие торги пройдут в Минске 19 июля.