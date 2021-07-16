Прямой эфир

Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения

16 июля 2021 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя» нашел широкий отклик среди общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент его подписал 15 июля.

Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения-1

Парламентарии активно обсуждают новшества, а их немало. Например, здесь дается конкретное определение беспорядкам, а также уточнены меры и временные ограничения при введении чрезвычайной ситуации. Расширен круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению особого положения, и дополнены их задачи, в том числе и для Вооруженных Сил. Если возникнут угрозы и попытки дестабилизации в нашей стране, решение о введении чрезвычайного или военного положения будет принимать Совет безопасности.

В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки

Теперь не Президент? Кто в Беларуси принимает решение о введении военного положения-3

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С учетом тех событий, которые происходили на территории нашей страны в прошлом году, те события, скажем так, негативного формата, которые сегодня мы видим в различных Telegram-каналах (призывы к деструктивным действиям), в связи с этим для стабилизации обстановки, для недопущения каких-то массовых беспорядков определены конкретные вопросы, когда может вводиться чрезвычайное положение.

Также внесены изменения в Закон «О военном положении», где конкретно прописано, в каких условиях вводится военное положение. Определены дополнительные силы и средства, которые могут участвовать при введении как чрезвычайного положения, так и военного положения. И что самое важное – государственным органам власти, организациям, должностным лицам определены конкретные должностные инструкции и обязанности при применении сил и средств или введении того или иного положения.

Данный указ позволит обезопасить каждого белоруса и обеспечить спокойствие и порядок на наших улицах.

# Закон # Евгений Зайцев # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть страны, где подоходный налог достигает порядка 45 и 50%». Какие в Минске налогоплательщики и насколько высокие налоги в Беларуси?
16 июля 2021 16:08

«Есть страны, где подоходный налог достигает порядка 45 и 50%». Какие в Минске налогоплательщики и насколько высокие налоги в Беларуси?

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом
16 июля 2021 15:51

«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

Алексей Дзермант: белорусы за столетия жизни в одном государстве с великорусами не растворились, не растворятся и сейчас
16 июля 2021 15:34

Алексей Дзермант: белорусы за столетия жизни в одном государстве с великорусами не растворились, не растворятся и сейчас