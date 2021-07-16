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Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска

16 июля 2021 10:22
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -1

Чем собираетесь радовать публику, которая собирается ходить на выставки и в музеи?

Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:
У нас открывается пять проектов. 16 июля в рамках Союзного государства открываются две интересные выставки – это «Торжокские золотошвеи» и «Золотая хохлома – душа России».

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -4

Хохлома – это бренд, она действительно передает дух России, тем более эта огненная Жар-птица является символом. Они приехали из города Семенова Нижегородской области. И еще нас порадуют тем, что они будут проводить не только выставку, но и выставку-продажу. Поэтому уникальные вещи ручной росписи хохломы можно приобрести в нашем художественном музее, в филиале краеведческого музея.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -7

Чем уникален краеведческий музей? Почему стоит его посетить?

Татьяна Старинская:
У нас все исторические здания. Самый главный символ Витебска – ратуша – принадлежит краеведческому музею. Там в основном все выставки, связанные с краеведением. Можно подняться на башню, 47 метров высота, высота птичьего полета, и посмотреть на наш город, увидеть, какой он зеленый, особенно сейчас. Можно посетить уникальный зал природы.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -10

Также мы всегда гордимся историей древнего Витебска – это археологическая выставка. Самый интересный момент – на этой выставке можно найти кожаные изделия XII века. Детский сапожок из тончайшей кожи, который можно сравнить только с итальянской. XII век. Развитие Витебска было очень уникальным, и сегодня продолжаются традиции: мы являемся еще и обувной столицей.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -13

В фестивальном Витебске заработала еще и филателистическая выставка. Чем она удивит?

Татьяна Старинская:
Накануне нашего белорусского праздника Купалья открылась «БелФило-2021». Это уникальный проект. Он у нас в Беларуси существует с 1999 года, международный конкурс филателии проходит раз в два года. Нам очень повезло, что в Витебске в канун 30-го фестиваля впервые такая выставка проходит. Там представлены марки не только белорусской филателии, но и частных коллекционеров из более чем 10 стран – Армения, Азербайджан, Польша, Украина, Чехословакия и другие.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -16

Филателия – это марка, конверт, письмо, открытка, нашивки. Коллекционеры – это высокоинтеллектуальные люди, которые знают историю каждого предмета и культуру. Они схожи с нами, с музейщиками.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -19

Есть ли какие-то новшества в краеведческом музее?

Татьяна Старинская:
Конечно, есть. Во-первых, во все дни фестиваля с балкона Ратуши будет звучать скрипка в шесть часов. Во-вторых, нам удалось в этом году совсем недавно поменять часовой механизм на башне. Сейчас они не только отбивают время, но еще звучит музыка. Впервые в 2021 году наш фестиваль будет сопровождаться колокольным звоном, который будет позывным «Славянского базара». Это еще так символично к 30-му фестивалю.

Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска -22

Мы еще хотим удивить вечерней программой. В нашем музейном дворике мы будем показывать первые фильмы немого кино.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Татьяна Старинская # Юлия Самусенко # Дмитрий Потапович # Фотофакт

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