Старинные марки и конверты из разных стран. Что ещё можно увидеть в краеведческом музее Витебска

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Витебского областного краеведческого музея Татьяна Старинская.

Чем собираетесь радовать публику, которая собирается ходить на выставки и в музеи? Татьяна Старинская, директор Витебского областного краеведческого музея:

У нас открывается пять проектов. 16 июля в рамках Союзного государства открываются две интересные выставки – это «Торжокские золотошвеи» и «Золотая хохлома – душа России».

Хохлома – это бренд, она действительно передает дух России, тем более эта огненная Жар-птица является символом. Они приехали из города Семенова Нижегородской области. И еще нас порадуют тем, что они будут проводить не только выставку, но и выставку-продажу. Поэтому уникальные вещи ручной росписи хохломы можно приобрести в нашем художественном музее, в филиале краеведческого музея.

Чем уникален краеведческий музей? Почему стоит его посетить? Татьяна Старинская:

У нас все исторические здания. Самый главный символ Витебска – ратуша – принадлежит краеведческому музею. Там в основном все выставки, связанные с краеведением. Можно подняться на башню, 47 метров высота, высота птичьего полета, и посмотреть на наш город, увидеть, какой он зеленый, особенно сейчас. Можно посетить уникальный зал природы.

Также мы всегда гордимся историей древнего Витебска – это археологическая выставка. Самый интересный момент – на этой выставке можно найти кожаные изделия XII века. Детский сапожок из тончайшей кожи, который можно сравнить только с итальянской. XII век. Развитие Витебска было очень уникальным, и сегодня продолжаются традиции: мы являемся еще и обувной столицей.

В фестивальном Витебске заработала еще и филателистическая выставка. Чем она удивит? Татьяна Старинская:

Накануне нашего белорусского праздника Купалья открылась «БелФило-2021». Это уникальный проект. Он у нас в Беларуси существует с 1999 года, международный конкурс филателии проходит раз в два года. Нам очень повезло, что в Витебске в канун 30-го фестиваля впервые такая выставка проходит. Там представлены марки не только белорусской филателии, но и частных коллекционеров из более чем 10 стран – Армения, Азербайджан, Польша, Украина, Чехословакия и другие.

Филателия – это марка, конверт, письмо, открытка, нашивки. Коллекционеры – это высокоинтеллектуальные люди, которые знают историю каждого предмета и культуру. Они схожи с нами, с музейщиками.

Есть ли какие-то новшества в краеведческом музее? Татьяна Старинская:

Конечно, есть. Во-первых, во все дни фестиваля с балкона Ратуши будет звучать скрипка в шесть часов. Во-вторых, нам удалось в этом году совсем недавно поменять часовой механизм на башне. Сейчас они не только отбивают время, но еще звучит музыка. Впервые в 2021 году наш фестиваль будет сопровождаться колокольным звоном, который будет позывным «Славянского базара». Это еще так символично к 30-му фестивалю.