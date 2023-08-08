«Выгоднее всего сдавать металлолом». Что делать с вторсырьём и можно ли на этом заработать?

Новости Беларуси. Свыше 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в Беларуси за первое полугодие. С каждым годом этот показатель увеличивается. Ведь система сбора и использования твердых коммунальных отходов в нашей стране активно развивается: строятся региональные комплексы по сортировке отходов, обновляется техника для сбора, а также расширяется сеть пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С прайсом ознакомился Глеб Прокофьев.

Один из столичных заготовительных пунктов Белкоопсоюза. Несмотря на раннее утро, у дверей уже постоянный клиент. В тележке Виктора Борисенко в этот раз потрепанные книги и ветхие коробки. Завесила ноша почти 2 килограмма. На руки вышло около 2 рублей. Сумма небольшая, но ни это главное.

Виктор Борисенко:

Чем больше мы сдаем бумаги, тем меньше вырубаются леса в нашей стране. Поэтому мы стараемся за экологию. И копейка какая-то. И экономим, и экологию поддержим. Все-таки наша страна показательная: у нас очень чисто, заботимся о ней и даем вторую жизнь, переработав сырье.

А вот в пункт сбора прикатил старую чугунную ванну. Груз не из легких, на весах около сотни килограммов, а в денежном эквиваленте это 60 рублей. Здесь можно сдать все что угодно, даже старый автомобиль. Надо сказать, что сегодня приемозаготовительные пункты востребованы. Население сдает все без исключения: от бумаги и стекла до пластиковых бутылок и изношенных шин. Создание условий для вывоза отходов. За первое полугодие 2023 в Беларуси заготовлено более 400 тысяч тонн вторсырья. Читайте здесь.

В нашей стране сеть приемозаготовительных пунктов развивается. Только за полгода их появилось еще 30. Сегодня лишь в организациях потребкооперации осуществляют заготовку вторичных материальных ресурсов почти 800 приемозаготовительных пунктов, 70 из них – передвижные.

Валерий Друшиц, генеральный директор УП «Минсккоопвторресурсы»:

В месяц в среднем силами работников нашей организации, непосредственно, в сети приемозаготовительных пунктов, расположенных на территории Минска и Минской области, заготавливается более 2 000 тонн отходов лома и черных металлов, более 50 тонн в месяц лома и отходов цветных металлов, от 300 до 400 тонн непосредственно стеклобоя, а также от 300 до 400 тонн макулатуры, отходов картона и бумаги

Глеб Прокофьев, корреспондент:

За 2022 год в Беларуси собрали свыше 800 тысяч тонн вторсырья. Из этого больше половины – это отходы бумаги и картона. Лидером по фактическим объемам сбора вторресурсов стал Минск.

По итогам первого полугодия в лидерах снова минчане. Получается, что в среднем каждый житель столицы отсортировал и сдал в переработку почти 49 килограммов. На втором месте – жители Гродненской области. Тройку в этом рейтинге замыкают могилевчане.