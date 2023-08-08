Создание условий для вывоза отходов. За первое полугодие 2023-го в Беларуси заготовлено более 400 тысяч тонн вторсырья

Новости Беларуси. Свыше 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в Беларуси за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получается, что в среднем каждый белорус отсортировал и сдал на переработку больше 40 килограммов вторсырья. Сделать это не так и сложно. Постоянно развивается сеть приемно-заготовительных пунктов. Только за полгода их появилось ещё 30, и надо сказать, что они востребованы. Население сдает все – от бумаги и стекла до чугунных ванн и старых легковушек.

Сергей Казакевич, заготовитель вторичных ресурсов:

Выгоднее сдавать всего металлолом, цветное вторсырье. То есть латунные краны – из дома кто-то меняет сантехнику. Их проще всего сдать, потому что за это выходят там немаленькие суммы – не рубль, не два. Там может 10, 20, 30 рублей быть. С газовых колонок радиаторы люди тоже сдают, которые отапливают дома. Они тоже там немалых денег стоят. Со сдачи можно неплохо заработать. Плюс мы сортируем на месте это сырье, складываем аккуратно и дальше пустили в переработку.

Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Результатам способствуют те направления деятельности, которые проводятся сегодня в стране, направленные на сортировку отходов и сбор вторичных материальных ресурсов. В первую очередь это создание и строительство региональных комплексов по сортировке отходов. В 2023 году планируется ввод трех таких комплексов. Второе направление – это контейнеры. Создание условий для сортировки населением именно на стадии вывоза отходов.