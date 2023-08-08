На девочку упало дерево! Последствия непогоды в Могилёвской и Витебской областях

Новости Беларуси. Около 2 000 населенных пунктов остались без света в результате грозового фронта, который накануне накрыл страну. Непогода стала причиной падения деревьев, обрыва линий электропередачи, и травм людей. Больше всего пострадали Витебская и Могилевская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как там устраняют последствия прохождения грозового фронта, видела Юлия Мычка.

Эхо большого урагана, который разбушевался в стране еще в выходные, докатилось до Могилевской и Витебской областей. У грозового фронта словно открылось второе дыхание. Шквалистый ветер разогнался до 20 метров в секунду.

За считанные минуты десятки сломанных деревьев, испорченных окон и автомобилей. На севере страны разгул стихии повредил более 70 зданий, большинство их которых частично остались без кровли.

Этот дом по улице Краснопольской – последний в списке из 40 аварийных участков, и единственный в Могилеве, где еще с утра не было света. Напор стихии здесь не выдержала 30-метровая липа. В результате ее падения сломана опора и оборваны линии электропередач. Этот апокалипсис местного масштаба погрузил в блэкаут 30 домов. 29 подключили еще вчера. Чтобы разобраться, понадобилась спецтехника.

У абонента Краснопольская, 7а электроэнергия присутствует.

Всего две минуты порывистого ветра наломали дров в деревне Николаевка Могилевского района. Местная жительница Ирина Каминская буквально за минуту до урагана еще суетилась на грядках.

Ирина Каминская, жительница деревни Николаевка:

Казалось, что уже крыши вообще нет, судя по грохоту, который стоял. Но, когда чуть-чуть успокоилась, пришли, посмотрели, вроде бы не очень-то пострадали, но очень страшно было. Одна из улиц в этой деревне во время съемок все еще была обесточена. Ремонтировать здесь электрикам приходится сразу несколько пролетов.

Андрей Жарков, мастер филиала «Могилевские электрические сети»:

На этой улице упала береза, порвала четыре пролета провода, и они упали на земле. Также оборвана вода в здании. Вот одно дерево наделало много работы.

Вчерашнюю прогулку 9-летняя Настя будет вспоминать еще долго. В ближайшие три-четыре недели девочка проведет в гипсовом лангете. Внезапно поднявшийся ветер и нависшие над Ушачами тучи испугали подруг. Переждать непогоду решили в подъезде. Настя бежала последней. Вырванное с корнем дерево, упало прямо на нее. К счастью, оно было небольшим.

Анастасия Юркевич, жительница городского поселка Ушачи:

Я сама не поняла, что случилось, но очнулась я в ветках. От болевого шока я потеряла сознание. Когда очнулась, сильно болела нога и руки с ногами.

Александр Питкевич, заместитель главного врача Витебского областного детского клинического центра:

Такой перелом не требует оперативного лечения. Лечение осуществляется в гипсовом лангете.

Под удар стихии попали два пенсионера в Могилевской области. Жительница Осиповичского в поисках ягод забрела в болото.

Александра Прудникова, начальник сектора по взаимодействию с общественностью Могилевского центра безопасности:

В обед родственники забили тревогу, потому что начиналась стихия, а женщины дома еще не было. Спасатели нашли женщину только пол третьего ночи в болоте, в воде по щиколотку и замерзшую. Ее госпитализировали в учреждение здравоохранения.