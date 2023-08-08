На девочку упало дерево! Последствия непогоды в Могилёвской и Витебской областях
Новости Беларуси. Около 2 000 населенных пунктов остались без света в результате грозового фронта, который накануне накрыл страну. Непогода стала причиной падения деревьев, обрыва линий электропередачи, и травм людей. Больше всего пострадали Витебская и Могилевская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как там устраняют последствия прохождения грозового фронта, видела Юлия Мычка.
Эхо большого урагана, который разбушевался в стране еще в выходные, докатилось до Могилевской и Витебской областей. У грозового фронта словно открылось второе дыхание. Шквалистый ветер разогнался до 20 метров в секунду.
За считанные минуты десятки сломанных деревьев, испорченных окон и автомобилей. На севере страны разгул стихии повредил более 70 зданий, большинство их которых частично остались без кровли.
Этот дом по улице Краснопольской – последний в списке из 40 аварийных участков, и единственный в Могилеве, где еще с утра не было света. Напор стихии здесь не выдержала 30-метровая липа. В результате ее падения сломана опора и оборваны линии электропередач. Этот апокалипсис местного масштаба погрузил в блэкаут 30 домов. 29 подключили еще вчера. Чтобы разобраться, понадобилась спецтехника.
У абонента Краснопольская, 7а электроэнергия присутствует.
Всего две минуты порывистого ветра наломали дров в деревне Николаевка Могилевского района. Местная жительница Ирина Каминская буквально за минуту до урагана еще суетилась на грядках.
Ирина Каминская, жительница деревни Николаевка:
Казалось, что уже крыши вообще нет, судя по грохоту, который стоял. Но, когда чуть-чуть успокоилась, пришли, посмотрели, вроде бы не очень-то пострадали, но очень страшно было.
Одна из улиц в этой деревне во время съемок все еще была обесточена. Ремонтировать здесь электрикам приходится сразу несколько пролетов.
Андрей Жарков, мастер филиала «Могилевские электрические сети»:
На этой улице упала береза, порвала четыре пролета провода, и они упали на земле. Также оборвана вода в здании. Вот одно дерево наделало много работы.
Вчерашнюю прогулку 9-летняя Настя будет вспоминать еще долго. В ближайшие три-четыре недели девочка проведет в гипсовом лангете. Внезапно поднявшийся ветер и нависшие над Ушачами тучи испугали подруг. Переждать непогоду решили в подъезде. Настя бежала последней. Вырванное с корнем дерево, упало прямо на нее. К счастью, оно было небольшим.
Анастасия Юркевич, жительница городского поселка Ушачи:
Я сама не поняла, что случилось, но очнулась я в ветках. От болевого шока я потеряла сознание. Когда очнулась, сильно болела нога и руки с ногами.
Александр Питкевич, заместитель главного врача Витебского областного детского клинического центра:
Такой перелом не требует оперативного лечения. Лечение осуществляется в гипсовом лангете.
Под удар стихии попали два пенсионера в Могилевской области. Жительница Осиповичского в поисках ягод забрела в болото.
Александра Прудникова, начальник сектора по взаимодействию с общественностью Могилевского центра безопасности:
В обед родственники забили тревогу, потому что начиналась стихия, а женщины дома еще не было. Спасатели нашли женщину только пол третьего ночи в болоте, в воде по щиколотку и замерзшую. Ее госпитализировали в учреждение здравоохранения.
Наиболее напряженная ситуация до сих пор сохраняется в Витебской области. В помощь витебским энергетикам направлены бригады из Гродненской и Могилевской областей.