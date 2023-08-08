«Такие невероятные ощущения!» Как проходит день волонтёра на II Играх стран СНГ?

Новости Беларуси. О главном спортивном событии. 8 августа оказалось щедрым на награды для нашей сборной на Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожалуй, больше всех радости болельщикам принесли наши штангисты и легкоатлеты. Соревнования по некоторым видам продолжаются и сейчас. Кто делает эти Игры по настоящему комфортными как для спортсменов, так и для зрителей? Более 900 волонтеров работают только в Минске. В основном это учащаяся и работающая молодежь. Самому младшему из них всего 15, а самому старшему на 40 лет больше. Как проходит день волонтера во время спортивного мультифорума? Узнала Алина Мычко.

Ярко-оранжевая футболка и брюки. Заметили сходство с главным символом II Игр стран СНГ? Такие «Рысики» в толпе точно не затеряются. Это волонтеры – главные маячки мероприятий. На их плечах много обязанностей: они и координаторы, и гиды, и проводники. Алина Ткаченко, например, помогает ориентироваться иностранцам. Ее безупречное знание английского позволяет находить общий язык со всеми гостями. Свои навыки Алина впервые опробовала на II Играх стран СНГ – была переводчиком для зарубежных делегации в Хатыни и получила массу незабываемых эмоций.

Алина Ткаченко, волонтер:

Это были такие невероятные ощущения – ходить среди таких важных высокопоставленных людей! А я всего лишь маленький волонтер. Но все равно и ко мне обращались, и я что-то там помогала. Поэтому это было, так... Мандраж у меня такой был перед этим. Но я рада, что все прошло хорошо, и я смогла и язык попрактиковать, и посмотрела на мемориальный комплекс. Это и для меня была возможность. То есть мне все очень понравилось.

Алину и ее товарищей обеспечили жильем и комплектом брендированной одежды. Ветровка, шорты, брюки и футболка поло подойдут под любую погоду. На этом приятные бонусы не закончились. Проезд на общественном транспорте во время II Игр для волонтеров бесплатный. Еще бы, везде нужно успеть: рабочий день с 8 утра и до позднего вечера. Поэтому для волонтеров предусмотрен полноценный обед. И вот что в меню.

Алина Ткаченко:

Скажу так, что мне понравилось. Нам сейчас давали куриную голень с овощами и салатик. Вот. Я не могу сказать ничего против, было вкусно. И самое главное то, что я наелась. Все, сытая, довольная. Перед тем как стать волонтером, Алине пришлось пройти серьезную подготовку. Поведению на площадках и основам коммуникаций волонтеров обучали в течение трех месяцев, знакомили с историей Игр и ее символами, спецификой проведения соревнований. Затем для каждого определили зону ответственности. Их вклад в рабочие будни оценивают достаточно высоко.

Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:

Мы 24/7 коммуницируем с нашими координаторами, которые находятся в регионах и здесь, в городе Минске. Пока жалоб ни от самих ребят, ни от координаторов, ни от федераций, ни от посетителей и спортсменов мы не получали.