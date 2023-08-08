Белорусские моторы теперь заводят и речные суда! На ММЗ презентовали уникальный двигатель

Новости Беларуси. Впервые в истории. Белорусские моторы теперь заводят и речные суда. Конструкторы Минского моторного завода разработали двигатель для применения на новом виде техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это абсолютно новое направление для предприятия. Потребность в таких агрегатах возникла у наших соседей. Российская сторона в условиях санкций вынуждена отказаться от импортных комплектующих и искать достойную замену. На помощь пришла наша страна. О новых горизонтах техники, у которой «вместо сердца – пламенный мотор», в сюжете Дианы Головач.

Владимир Акулич уже 39 лет трудится на Минском моторном. Видел создание первых двигателей. Вместе со всеми переживал трудные 1990-е. И сегодня, когда предприятие снова адаптируется к сложившимся экономическим условиям, не без гордости признается, что удается не только сохранять, но и приумножать опыт и традиции. Минские моторы санкциями не заглушишь – разработки выходят на новый уровень.

Владимир Акулич, начальник экспериментального цеха ММЗ:

На сегодня у нас рынок потребления увеличивается, важно сейчас создать мощности, чтобы можно было это все производить. Параллельно происходит замена поставщиков, комплектующих.

Прежде оборудование для речного транспорта на заводе никогда не проектировали, но к новому заданию подошли с энтузиазмом. Конструкторы ММЗ представили агрегат, предназначенный для работы генераторов, насосов, компрессоров и других установок на речных судах. Идея создать такой двигатель у конструкторов завода появилась еще 20 лет назад. В 2023 году она стала реальностью.

Илья Фурс, ведущий инженер-конструктор ММЗ:

Прежде всего сложности были вызваны тем, что на территории Беларуси и России аналогов такого класса двигателей именно отечественной разработки очень мало. Информацию приходилось собирать по крупицам. Мало создать чертеж и собрать двигатель. Такое оборудование непредсказуемо и может потребовать доработок.

Диана Головач, корреспондент:

От момента создания двигателя до его технической эксплуатации требуется в среднем пять месяцев. Только после серьезного тест-драйва моторы становятся частью речных судов. Обязательные испытания – это проверка на шум, вибрацию, расход технических жидкостей и экологические параметры. Все это проверяют в специализированных боксах. Испытания проходят все двигатели, выпускаемые на заводе. Не всегда первый тест удовлетворяет конструкторов.

Дмитрий Телюк, ведущий инженер-конструктор УГК ММЗ:

Двигатель после сборки устанавливается на стенд, на опоры, подсоединяется к электрическому тормозу. Подключаются системы выхлопа, подачи воздуха, охлаждения наддувочного воздуха и система охлаждения двигателя. Затем испытываем на автоматизированном стенде путем снятия циклов в автоматическом и ручном режимах.