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Новости по тегу #Наталья Калинина

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу
03 января 2026 08:45

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу

В Минске началась реконструкция Дворца гражданских обрядов
05 декабря 2025 17:40

В Минске началась реконструкция Дворца гражданских обрядов

Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс
30 сентября 2025 13:23

Как часто белорусы заключают брак с иностранцами? Рассказала начальник отдела загс

В Минске после реконструкции торжественно открылся отдел ЗАГС Заводского района
06 ноября 2024 18:52

В Минске после реконструкции торжественно открылся отдел ЗАГС Заводского района

Какие славянские имена популярны у белорусов?
25 января 2024 16:26

Какие славянские имена популярны у белорусов?

«Нет» тоже говорили! Работник ЗАГСа о том, в какое время года больше свадеб и почему «золотые» юбилеи трогают до мурашек
29 сентября 2023 08:26

«Нет» тоже говорили! Работник ЗАГСа о том, в какое время года больше свадеб и почему «золотые» юбилеи трогают до мурашек

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу
18 августа 2023 18:06

«Секрет нашей долгой супружеской жизни – любовь». Пара из Минска отметила золотую свадьбу

«У многих есть двое и трое детей». Часто ли белорусы оформляют отношения после гражданского брака?
05 апреля 2023 20:48

«У многих есть двое и трое детей». Часто ли белорусы оформляют отношения после гражданского брака?

Выбрать удачную дату свадьбы. Как часто пары обращаются к астрологу?
05 апреля 2023 18:29

Выбрать удачную дату свадьбы. Как часто пары обращаются к астрологу?

«Осталась одна без денег». Как подать на алименты, если в графе «отец» прочерк?
07 февраля 2023 17:06

«Осталась одна без денег». Как подать на алименты, если в графе «отец» прочерк?

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум
13 мая 2022 14:35

День семьи – не только праздник, но и повод узаконить отношения. В столичных отделах ЗАГС свадебный бум