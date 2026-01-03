Новости по тегу #Наталья Калинина

Традиция отмечать юбилеи набирает популярность. Только в 2025-м в Минске круглые даты отпраздновали 27 пар, 10 из них отметили золотой юбилей – 50 лет совместной жизни.
Здание на улице Коммунистической было построено в 1957 году и является историко-культурной ценностью.
Ежегодно немало иностранных граждан заключают браки в Республике Беларусь. В 2025 году уже зарегистрировано более 10 тысяч браков, 800 из них с иностранными гражданами.
Здание полностью преобразилось как внутри, так и снаружи. Обновили дизайн на более современный, теперь в отделке преобладает светлая цветовая гамма. Была проведена реконструкция зала торжественной регистрации, подсобных помещений, гардеробных, комнат для персонала и посетителей.
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