Фестиваль кино для самой юной аудитории открылся в кинотеатре «Пионер»

Прекрасная возможность соприкоснуться с прекрасным миром детского кино. В кинотеатре «Пионер» открылся «Лістападзік», фестиваль кино для юной аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году в нем участвуют семь ярких картин, представляющих разнообразие жанров и тематики из Беларуси, России, Хорватии, Испании, Мексики и Бразилии. Фестиваль открыла «Песня сирин. Крылья славянских легенд» – красочная премьера от «Беларусьфильма». Это первый 3D-фильм отечественного производства.

Я сегодня посмотрела анимационный фильм в 3D. Мне очень понравилось. Я обязательно расскажу это все друзьям и посоветую, чтобы они тоже посмотрели.

Мне очень нравится «Лістапад», мы каждый год ходим с родителями, я каждый год здесь бываю. Сегодня мы уже посмотрели этот кинофестиваль. Когда приду домой, всем позвоню, расскажу, похвастаюсь немножко.

Елена Турова, режиссер-постановщик:

Хотелось сделать семейный кино, приключенческую, интересную, фантазийную сказку, которых у нас, к сожалению, не так много. Для меня, например, достаточно грустный факт, что в то время как очень многие зрители знакомы с кельтской мифологией, скандинавской, древнегреческой, древнеримской, египетской, совершенно не знают о наших славянских легендах, о нашем пантеоне славянских мифологических существ. Это не менее интересный пласт.