Прямой эфир

Новости по тегу #Молодёжь

Впервые лекторами выступила только молодежь! Подвели итоги акции «Беларусь адзiная»
22 сентября 2026 08:50

Впервые лекторами выступила только молодежь! Подвели итоги акции «Беларусь адзiная»

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства
16 сентября 2026 13:43

В Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи проходит акция, посвященная Дню народного единства

Литва вошла в число стран ЕС с наиболее высокой долей молодежи, которая не работает и не учится
14 сентября 2026 18:39

Литва вошла в число стран ЕС с наиболее высокой долей молодежи, которая не работает и не учится

В Минске стартовал Марафон трудоустройства студенческой молодежи – какие возможности есть для юного поколения?
09 сентября 2026 09:38

В Минске стартовал Марафон трудоустройства студенческой молодежи – какие возможности есть для юного поколения?

Белорусы завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге – поговорили с победителями
02 сентября 2026 08:41

Белорусы завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге – поговорили с победителями

«Более 100 новых направлений». Узнали о новых кружках Дворца детей и молодежи и как в них записаться
28 августа 2026 07:54

«Более 100 новых направлений». Узнали о новых кружках Дворца детей и молодежи и как в них записаться

Лунинчанин в числе победителей конкурса «Живая классика‑2026»! Пообщались с лучшим чтецом среди 5-6 классов
25 августа 2026 07:45

Лунинчанин в числе победителей конкурса «Живая классика‑2026»! Пообщались с лучшим чтецом среди 5-6 классов

Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях
21 августа 2026 08:09

Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты
18 августа 2026 07:04

В Беларуси подвели итоги конкурса «100 инноваций молодых ученых». Рассказываем, как поддерживают таланты

Международная патриотическая смена в «Зубренке» объединила подростков Беларуси и России
17 августа 2026 07:25

Международная патриотическая смена в «Зубренке» объединила подростков Беларуси и России

Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси
17 августа 2026 06:26

Российская молодежь присоединилась к студенческим отрядам Беларуси

Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?
11 августа 2026 11:15

Около 5,5 тыс. молодых специалистов приступили к работе в Минской области. Как принимают кадры на местах?