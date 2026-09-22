Новости по тегу #Молодёжь

Между прочим, в 2026 году впервые лекторами акции выступила только молодежь. Старания юного поколения даже заслужили благодарность Президента.
В центре внимания – молодежные инициативы по благоустройству дворовых территорий, волонтерству и развитию цифровой среды.
Особенно остро проблема сегодня стоит среди молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет.
«Учись и работай» – инициатива с таким названием дала старт Марафону трудоустройства студенческой молодежи, в эти дни она проходит во всех вузах страны.
11 медалей завоевала Беларусь в финале чемпионата «Профессионалы» в Калуге, который проходил с 21 по 26 августа и собрал более 15 тысяч участников из 30 стран.
Конец августа и начало сентября – время, когда родители и дети решают важнейшую задачу. Чем заняться в свободное время? С пользой и для ума, и для души. По 13 сентября Минский государственный дворец детей и молодежи открывает свои двери для масштабного набора в творческие коллективы и секции.
В финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2026», который собрал почти 28 тысяч участников со всей Беларуси, Евгений Рафалович из Лунинца стал лучшим в категории пятые и шестые классы.
Совсем недавно этот молодой человек приходил к нам в студию «Нового утра» на РТР-Беларусь, рассказывал о своей победе в международном конкурсе проекта «Ледокол знаний». А сегодня Тихон Корнеенко снова у нас в гостях.
Будущее страны за молодыми талантами. О том, как поддерживают в Беларуси начинающих изобретателей и ученых, поговорили с нашим гостем.
Программа направлена на развитие гражданской позиции, понимание исторических событий и укрепление межкультурных связей.
На площадке будущего Национального музея и парка Народного единства работы ведутся круглосуточно в три смены. Сейчас там трудятся 6 студенческих отрядов – всего 59 человек.
Медицина, сельское хозяйство, образование и промышленность. Специалисты оттачивают свои навыки и набираются опыта.
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