В Могилёве пройдёт фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» – узнали подробности

С 12 по 17 ноября в Могилеве пройдет важное мероприятие в рамках Союзного государства – фестиваль творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». А подробнее о предстоящем событии мы поговорим с нашим гостем Василием Лукашевичем, председателем Белорусского общества инвалидов.

Василий Лукашевич, председатель Белорусского общества инвалидов:

Сегодня, если брать в целом по фестивалю, у нас 11 номинаций, начиная с хорового, начиная от тех же эстрадных песен, это прикладное искусство, это все то, что можно было включить. Сегодня 11 номинаций, в которых будут принимать участие люди. У нас же участвуют и неслышащие люди. Поэтому очень интересно и приятно смотреть, когда они исполняют такие песни, и вроде человек не слышит, а программа очень интересная.

Алеся Алехнович:

Есть часть исполнительского искусства, действие происходит на сцене, и отдельно выставкой проходит конкурс декоративно-прикладного искусства, верно? Может, потом куда-то еще едут на дальнейшие выставки?

Василий Лукашевич:

Нет, как правило, эти фестивали проходят в одном и том же здании. Это проходит в центре, в могилевском центре. Там очень большой холл, и это выставляется все на показ. Весь холл заставлен поделками, разными вещами, которые были сделаны руками тех же инвалидов. И с подписью. Потом открывается сам фестиваль. И идет концертная программа на сцене. Все в одном месте.