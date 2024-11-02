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Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос

02 ноября 2024 13:59
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Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. Так говорил Якуб Колас. И, пожалуй, с этим сложно не согласиться. А какой девиз по жизни выбирают жители столицы? Узнали в нашем утреннем опросе.

Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос-2

– Идти всегда с улыбкой, с хорошим настроем.
– Прямо как сейчас?
– Да.

Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос-4

Чтобы к чему-то идти, надо сначала начать двигаться.

Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос-6

У меня такая установка в жизни: сначала я о чем-то мечтаю, могу и год, и два, потом воплощаю в жизнь.

Подробности смотрите в видео

# Социологический опрос

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