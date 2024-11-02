Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос

Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. Так говорил Якуб Колас. И, пожалуй, с этим сложно не согласиться. А какой девиз по жизни выбирают жители столицы? Узнали в нашем утреннем опросе.

– Идти всегда с улыбкой, с хорошим настроем.

– Прямо как сейчас?

– Да.

Чтобы к чему-то идти, надо сначала начать двигаться.