Какой девиз по жизни выбирают минчане? Опрос

Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. Так говорил Якуб Колас. И, пожалуй, с этим сложно не согласиться. А какой девиз по жизни выбирают жители столицы? Узнали в нашем утреннем опросе.
Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь. Так говорил Якуб Колас. И, пожалуй, с этим сложно не согласиться. А какой девиз по жизни выбирают жители столицы? Узнали в нашем утреннем опросе.
– Идти всегда с улыбкой, с хорошим настроем.
– Прямо как сейчас?
– Да.
Чтобы к чему-то идти, надо сначала начать двигаться.
У меня такая установка в жизни: сначала я о чем-то мечтаю, могу и год, и два, потом воплощаю в жизнь.
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