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В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки

01 октября 2023 16:34
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Новости Беларуси. Попробовать и запастись урожаем 2023 года можно на сезонных ярмарках. Самая масштабная площадка в Минске развернулась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки-1

Каждые выходные здесь реализуют свою продукцию крупные предприятия и фермеры. К ним присоединяются и дачники, чтобы продать излишки урожая. Как правило, цены на осенних маркетах ниже магазинных. Работают здесь и волонтеры БРСМ. Представители молодежной организации помогают ветеранам и детям Великой Отечественной войны с доставкой продуктов.

В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки-4

Антонина Зотова, секретарь БРСМ Академии МВД Беларуси:
Мы уже не первый год участвуем в акции этой. Курсанты идут навстречу, оказывают помощь все время. Им нравится показать себя, что они не просто курсанты, а и волонтеры. В основном ветераны заказывают овощи: картошка, морковка, свекла, капуста.

В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки-7

Многие хозяйства приезжают на ярмарку каждый год, чтобы порадовать покупателей свежей и качественной продукцией.

В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки-10

Михаил Барскович, пасечник:
Уже седьмой год я здесь на этом месте, с этими подсолнухами, чтобы меня узнавали в этой шляпе, как моя визитная карточка. Уже многие приходят, знают мое качество меда, покупают, даже звонят и благодарят. Когда благодарят, это очень приятно.

В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки-13

После продуктивного шопинга, покупатели смогут подкрепиться прямо на ярмарке. На фудкорт-площадке найдутся не только разнообразные лакомства, но и развлечения для детей.

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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