В Минске продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки

Новости Беларуси. Попробовать и запастись урожаем 2023 года можно на сезонных ярмарках. Самая масштабная площадка в Минске развернулась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждые выходные здесь реализуют свою продукцию крупные предприятия и фермеры. К ним присоединяются и дачники, чтобы продать излишки урожая. Как правило, цены на осенних маркетах ниже магазинных. Работают здесь и волонтеры БРСМ. Представители молодежной организации помогают ветеранам и детям Великой Отечественной войны с доставкой продуктов.

Антонина Зотова, секретарь БРСМ Академии МВД Беларуси:

Мы уже не первый год участвуем в акции этой. Курсанты идут навстречу, оказывают помощь все время. Им нравится показать себя, что они не просто курсанты, а и волонтеры. В основном ветераны заказывают овощи: картошка, морковка, свекла, капуста.

Многие хозяйства приезжают на ярмарку каждый год, чтобы порадовать покупателей свежей и качественной продукцией.

Михаил Барскович, пасечник:

Уже седьмой год я здесь на этом месте, с этими подсолнухами, чтобы меня узнавали в этой шляпе, как моя визитная карточка. Уже многие приходят, знают мое качество меда, покупают, даже звонят и благодарят. Когда благодарят, это очень приятно.