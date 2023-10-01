«Самый отлов идёт!» Посмотрели, как добывают рыбу в промышленных масштабах в Беларуси

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Могилевскую область Президент интересовался, как идут дела в рыболовстве – сколько и какая рыба водится в наших промышленных водах. В искусственных условиях в стране научились выращивать порядка 15 десятков видов, в прудах – более 90 % всей рыбы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Преобладает карп. Что до ценных пород, здесь и форель, и осетр, и стерлядь. А еще говорят, что Беларусь – не рыбное место. В то же время ресурсы мирового океана иссякают. В ФАО прогнозируют, что к 2030-2040 годам источники поступления морской рыбы начнут снижаться и падать, а вот цена, наоборот, сильно расти. Спасет ситуацию только своя аквакультура. На неделе Оксана Семашко отравилась на промышленную рыбалку и убедилась, что белорусам не страшны никакие катаклизмы.

Карась, толстолобик, карп, амур. На сельскохозяйственной ярмарке у продавца Зои Петровны буквально со скоростью водопада уплывает товар к потребителю.

Зоя Северинец, продавец рыбы:

Вся пользуется популярностью рыба. Всю берут рыбу. Хорошая вся рыбка.

По осени не только цыплят считают. В случае Вадима Ворошкевича речь идет о плавниковом урожае. Для него это уже 20-й сезон. Рыбоводы крупного хозяйства страны выловили второй пруд из десяти. Площадь водных нив внушительная – более 2 тысяч гектаров. За годы промысловый невод значительно потяжелел – вылавливают на порядок выше. Впечатляет и видовое разнообразие.

Оксана Семашко, корреспондент:

Как улов сегодня у вас? Вадим Ворошкевич, рыбовод предприятия «Рыбхоз «Красная слобода»:

Отличный.

– Сами вообще рыбак?

– Мне тут, понимаете, хватает рыбалки. Нет времени покуда. Сейчас самый отлов идет.

Работают по зарекомендовавшей себя технологии. Маленькую рыбку растят в инкубационном цеху. Затем нужно грамотно подготовить пруды и заселить их мальками, чтобы осенью получить посадочный материал. Важные компоненты успеха – благоприятная погода и комбикорма. Выращивают прудовую рыбу на своих белорусских из Жабинки и Слуцка. Впервые в этом году рыбхоз «Красная слобода» работал с БНБК.

Оксана Семашко, корреспондент:

Чтобы вырастить и доставить в неповрежденном виде вот таких красавцев (это, кстати, элитный карп) требуются только руки и сети. А выращивают их за три года.

Владимир Костоусов, заместитель директора РУП «Институт рыбного хозяйства»:

В озере этом, скажем так, обитает 100 килограммов рыбы на гектар, а в пруду – это 1 000 килограммов рыбы на гектар. Эту всю тысячу мы должны обеспечить искусственными кормами, иначе это будет только 100 килограммов на естественной пище. Самые большие затраты идут на корма, после – затраты на посадочный материал, потому что его надо вырастить, сохранить, подвести до нужной массы. И после этого идут заработная плата, энергоресурсы, транспортные расходы. Морская рыба, однозначно, дешевле, потому что там корабль вышел в море, авоську закинул, протянул, вытянул. Все затраты – это только доплыть до места этого и оплатить труд рыбаков. Здесь же мы рыбу выращиваем.

Чтобы отрасль развивалась и на столах белорусов был деликатес, в свое время сделали ставку на собственные хозяйства. Теперь могут похвастать уловом не только традиционного карпа. Но и прихотливые форель и осетровые уже облюбовали белорусские просторы. Как рыба в воде на отечественном рынке и на соседнем российском чувствуют себя специалисты «Лохвы». Предприятие создано за счет средств госпрограммы по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС. Построено три участка.

На одном из них побывал Президент. В Вишове расположен участок по выращиванию ценных пород рыб. Главе государства рассказали о щепетильном технологическом процессе и доложили о перспективах. В прошлом году на импорте рыбы и рыбной продукции заработали полмиллиарда долларов. На рынке огромный спрос. И для дальнейшего развития необходим цех по производству икры форели и рыб ценных пород. Президент идею поддержал. Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе.

Строительство форелевого маточника позволит заместить потребности в импорте икры. Вопрос с питанием для таких прихотливых рыб решен. В Беларуси работает БНБК. Рецептуру могут помочь доработать отечественные ученые. Все эти поручения даны были главой государства еще ранее. Президент всегда ориентировал на объемы. Посещая в Костюковичском районе форелевое хозяйство, это было в 2019 году, глава государства потребовал: как минимум надо удвоить производство рыбы. Это и предусмотрено до 2025 года в специальной госпрограмме. Сегодня наши рыбоводы уверенно смотрят вперед и закидывают сети на перспективу.

Тем временем в «Красной слободе» после путины рыба идет на сортировку. Затем переработка – ее вялят и коптят, отправляют на заморозку и тушку. Уверяют, белорусы с рыбой будут круглый год.

Любовь Ворошкевич, главный рыбовод предприятия «Рыбхоз «Красная слобода»:

Основная масса живой рыбы направляется на зимовальный комплекс, где она зимует и поэтому у нас реализация рыбы происходит практически осень, зима, весна. До того момента, как рыба уже высаживается в пруды, посадочный материал, и начинается следующий процесс ее выращивания.

В Любани пошли дальше. И намерены выйти на рынок с изысками. Потребителю совсем скоро предложат рыбные пельмени, да что там в планах рыбная колбаса!

Николай Ефимчик, начальник цеха переработки предприятия «Рыбокомбинат «Любань»:

Сейчас мы находимся в цехе фасовки. И здесь происходит фасовка готовой продукции. Вот карп горячего копчения, здесь амур горячего копчения. Это вот готовая продукция, которую мы сегодня недавно из печей достали. Поэтому тоже завтра фасуется и пойдет нашему потребителю. В прошлом году в наших рыбхозах получили 12 600 тонн рыбы. В этом прибавка на две тысячи.

Валентина Одинцова, начальник управления промышленного животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В основном рыба рассчитана у нас на местное население, но также, если получается, то мы направляем на Россию, конечно, в первую очередь, Казахстан, Узбекистан. Поставки из стран Европейского союза мы замещаем в основном Российской Федерацией. Если в прошлом году она выделила квоты Беларуси на вылов рыбы в морях в количестве 9 000 тонн, то на 2023 год такой квоты выделено 60 тысяч тонн. Это в 6 раз больше, поэтому страна без рыбы не останется точно.