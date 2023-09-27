Не ущемляет права граждан – глава ЦИК прокомментировал отсутствие избирательных участков за границей

Новости Беларуси. В Беларуси образованы округа по выборам депутатов Палаты представителей восьмого созыва. Заседание ЦИК прошло сегодня, 27 сентября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем принято постановление, содержащее подробное описание границ каждого округа, а также их наименование, число избирателей и место расположения окружных избирательных комиссий.

Как подчеркнул председатель ЦИК Игорь Карпенко, количество избирательных округов, по сравнению с предыдущей парламентской кампанией, не изменилось. Например, в Минске их 20, как было и в 2019 году. Всего в стране сформировано 110 округов. Это соответствует числу выбираемых депутатов. В ЦИК сегодня также обсудили подходы к работе окружных комиссий. Это важно, поскольку они будут заниматься не только организацией выборов в Палату представителей, но и местных советов депутатов. Отметим, что избирательные округа, как и ранее, не будут формироваться за рубежом. Также в соответствии с новым законодательством не предусмотрены и избирательные участки за границей.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Это не ущемляет права граждан, которые выехали по тем или иным причинам за рубеж. Приехать в страну и в период досрочного голосования (со вторника по субботу), и в единый день голосования (25 февраля 2024 года), выполнить свой гражданский долг – прийти на участки и проголосовать. Конечно, для этого нужен документ, удостоверяющий личность. Таковым является паспорт. Но ЦИК традиционно принимает решение, какие еще документы могут удостоверить личность гражданина в случае, если паспорт находится на оформлении, на визу подали и прочие варианты. Мы такой перечень документов принимаем. Как правило, мы относили к таким документам пенсионное удостоверение, студенческий билет, удостоверение госслужащего.