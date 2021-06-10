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«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?

10 июня 2021 09:49
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Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Что касается безопасности этих вакцин.

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?-1

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Две эти вакцины включены в топ вакцин мира. Что касается испытаний – естественно, прежде чем использовать эти вакцины для прививок, они прошли все стадии испытаний.
Если говорить об этапах прохождения этих испытаний, их два – это этап доклинических испытаний, когда исследования, испытания осуществляются на животных. После этого наступают три стадии клинических испытаний, когда вакцины исследуются на людях. Так вот, вот третий и последний этап проведен с участием 40 тысяч добровольцев.
И в результате комитет, который отвечает за конечный результат, подтвердил безопасность, иммуногенность и эффективность данной вакцины.

То же самое касается второй вакцины, которая используется в настоящее время активно. Это вакцина Sinopharm. Она прошла все эти же стадии, и сегодня так же безопасна и эффективна.

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?-4

Юлия Самусенко:
То есть, любой человек, грубо говоря, может прийти и выбрать вакцину, которую он хочет. Или все-таки можно прививаться двумя препаратами сразу?

Тамара Амвросьева:
Что касается выбора вакцин, то выбора как такового в настоящее время нет. Есть у нас две вакцины, и вакцинация осуществляется по принципу прикрепления к определенному прививочному пункту.

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?-7

Юлия Самусенко:
По наличию.

Тамара Амвросьева:
Да. И если в пункте, где осуществляется вакцинация, есть вакцина, то прививают именно этой вакциной, которая есть на сегодняшний день. Но пациент или тот человек, кто желает это сделать, может отказаться и ждать появление новой вакцины.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А как быть с теми людьми, которые неустанно твердят о том, что слишком мало клинических испытаний, слишком мало времени прошло, нужно проверять вакцину годами? Именно поэтому они не хотят прививаться. Мол, что будет потом. Может быть, сейчас у них все хорошо, а пройдет годика два, и вакцина даст о себе знать.

«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?-10

Тамара Амвросьева:
Во-первых, мы уже имеем определенный опыт, и год – это не так мало. Да, классические вакцины, которые на ранее известные инфекции, разрабатываются и испытываются дольше. Но, так как сложилась такая необычная пандемия, естественно, у мира не было выбора. Но, как показывает опыт, и прошло уже полгода от начала вакцинации, эти вакцины безопасны.

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# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Юлия Самусенко # Алеся Лакина # Фотофакт

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