«Выбора как такового в настоящее время нет». Безопасны ли вакцины, которыми прививают в Беларуси от коронавируса?

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Что касается безопасности этих вакцин.

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Две эти вакцины включены в топ вакцин мира. Что касается испытаний – естественно, прежде чем использовать эти вакцины для прививок, они прошли все стадии испытаний.

Если говорить об этапах прохождения этих испытаний, их два – это этап доклинических испытаний, когда исследования, испытания осуществляются на животных. После этого наступают три стадии клинических испытаний, когда вакцины исследуются на людях. Так вот, вот третий и последний этап проведен с участием 40 тысяч добровольцев.

И в результате комитет, который отвечает за конечный результат, подтвердил безопасность, иммуногенность и эффективность данной вакцины. То же самое касается второй вакцины, которая используется в настоящее время активно. Это вакцина Sinopharm. Она прошла все эти же стадии, и сегодня так же безопасна и эффективна.

Юлия Самусенко:

То есть, любой человек, грубо говоря, может прийти и выбрать вакцину, которую он хочет. Или все-таки можно прививаться двумя препаратами сразу? Тамара Амвросьева:

Что касается выбора вакцин, то выбора как такового в настоящее время нет. Есть у нас две вакцины, и вакцинация осуществляется по принципу прикрепления к определенному прививочному пункту.