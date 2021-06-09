Вакцинируют работников дирекции, гостиниц и кафе. Как в Витебске готовятся встречать гостей «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Среди тех, кто в эти дни получил прививку от коронавируса, большой коллектив «Славянского базара». Речь о сотрудниках, которые будут обслуживать предстоящий фестиваль. Это работники дирекции, гостиниц, кафе и даже транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Пралич следил за процессом.

И хотя до международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» остается чуть больше месяца, в стенах дирекции сегодня многолюдно. Это они отвечают за «базар». Администраторы, контролеры, работающие с продюсерскими центрами. Им предстоит общаться с тысячами гостей, как с артистами, так и со зрителями, а потому именно они одни из первых вакцинируются от COVID-19. «У нас уже будет активный иммунитет». Сотрудники «Славянского базара» начали прививаться от коронавируса

По инициативе Витебского облздрава дополнительно было приобретено около 5 000 доз китайской вакцины. Во время фестиваля задействованы десятки витебских организаций и предприятий. А это тысячи человек, работающих в различных сферах фестивального города.

Владимир Синкевич, главный государственный санитарный врач Витебской области:

Это работники объектов общественного питания, торговли, работники мест проживания, гостиниц, работники культурных объектов. Поэтому она будет использована в полной мере, чтобы обеспечить еще и дополнительную защиту данных категорий персонала.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» не ограничивается главной сценой – Летним амфитеатром. Многие мероприятия форума пройдут под открытым небом. По сути, Витебск станет одним большим оупен-эйром.

Виктор Пралич, корреспондент:

Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса, концертный зал «Витебск», областная филармония, театр «Лялька» – эти учреждения также станут площадками международного форума. Для зрительных залов уже закуплены ультрафиолетовые лампы, между концертами запланировано увеличить перерывы.