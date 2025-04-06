Вязович: я адреналиновый наркоман! Каково рассекать на МАЗе пустынные дюны? Интервью

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто». Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вас называют неутомимый гонщик. Откуда эта страсть к ралли? Откуда страсть к ралли?

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

В моей жизни автоспорт появился очень поздно. Я никогда не занимался ни картингом, ни какими-либо другими видами спорта. И в ралли сумел прийти только после 30 лет, уже будучи работником завода и позволив себе свой первый раллийный автомобиль, потому что автомобильный вид спорта – это довольно дорогой вид спорта. С первого года участия в этом виде спорта мне удалось стать чемпионом Республики Беларусь в 2011 году, а в 2012-м я увидел, что команда МАЗ участвует на «Дакаре» на грузовиках. После этого мои мысли были только о том, как стать пилотом команды «МАЗ-СПОРТавто». С 2012 года я стал пилотом, а с 2016 года – руководителем.

Александр Осенко:

Когда вы впервые сели за руль? Сергей Вязович:

Это был ВАЗ-2106 моего отца, на коленях у него. Это путь в деревню, к бабушке, к дедушке. Не доставая до педали, я сидел на коленях у своего отца и учился управлять автомобилем. В возрасте, наверное, примерно 10-12 лет я уже мог управлять автомобилем самостоятельно. И спорт в жизни пересекся с работой на любимом предприятии. Я пришел на МАЗ в 2003 году, а только в 2012-м я стал членом команды «МАЗ-СПОРТавто», хотя свою жизнь связал с предприятием. Чем питается экипаж во время заездов?

Александр Осенко:

Во время ралли, во время заездов как питается экипаж? Сергей Вязович:

Никак. Питание во время гонки – это большая проблема, потому что экипаж находится в кабине автомобиля очень большой промежуток времени. Чтобы не иметь проблем в пути, мы стараемся утром питаться минимально, и дальше экипаж только пьет. Несмотря на то, что я много лет занимаюсь этим видом спорта, все равно есть такая проблема – укачивание. Особенно это пустынная местность, где постоянно нужно подниматься вверх-вниз по дюнам, становится плохо. Но ты находишься на таком высоком адреналине, что про еду не думаешь вплоть до самого финиша. Иногда даже после финиша не можешь какое-то время принимать пищу, просто организм не воспринимает, находится в стадии стресса. Сколько человек в команде «МАЗ-СПОРТавто»?

Сергей Вязович:

В команде всего лишь 30 человек. Я почему говорю всего лишь? Это действительно немного. И те задачи, уровень задач, которые стоят перед командой, – такого количества людей недостаточно. Не так просто найти людей, которые готовы в таком режиме работать. Александр Осенко:

Гоночный автомобиль имеет определенный кузов. Понятно, что это эксклюзив. А начинка? Что внутри гоночного грузовика МАЗ? Сергей Вязович:

Спорный вопрос. В интернете всегда куча комментариев: одни на одной стороне, другие на другой. Что в МАЗе от МАЗа? За исключением двигателя и амортизаторов, серийные детали, просто они скомпонованы по-другому нашими конструкторами. В спортивной команде есть собственный конструкторский отдел. Он состоит из шести человек, и они создают конструкцию автомобиля, используя детали, которые используются при сборке серийных автомобилей на конвейере. Александр Осенко:

А у вас есть свои ученики? Команда «МАЗ-СПОРТавто» – это первопроходцы

Сергей Вязович:

Тут можно назвать и всю команду своими учениками, и можно сказать, что их нет. Тот коллектив, который сейчас занимается ралли-рейдами именно в зачете грузовиков, – это люди-первопроходцы. Нам не у кого было в Беларуси поучиться. То есть этим видом спорта никто не занимался и до сих пор не занимается, потому что мы можем этим заниматься только лишь при поддержке Минского автомобильного завода. Александр Осенко:

А зачем это Минскому автомобильному заводу?

Сергей Вязович:

Минскому автомобильному заводу этот проект дает узнаваемость марки во всем мире. Изначально он так и задумывался как рекламный проект для того, чтобы свою продукцию рекламировать во всем мире. Но самой лучшей рекламой является на сегодняшний день, как нам кажется, участие в самых сложных ралли-рейдах на планете. И когда мы там еще и показываем высочайшие результаты, это говорит о том, что техника, качество техники, выпускаемой на Минском автомобильном заводе, мирового уровня и очень высокого качества. Это наша основная цель. А вот уже спортивные награды – это приятный бонус для самих спортсменов. Вся наша колонна состоит из МАЗовской техники, и она проезжает, знаете, по всему миру, начиная там в Южной Америке, Саудовской Аравии, Казахстане, Китае и так далее. Вокруг земного шара всего, наверное, мы проехали уже несколько раз, и наша техника нас ни разу не подвела. Александр Осенко:

Вы в своем спорте подвергаетесь очень большим нагрузкам. Я адреналиновый наркоман!

Сергей Вязович:

Многие не осознают той опасности, которую испытывают члены экипажа во время соревнований, или той физической нагрузки. Все проводят параллель с ездой на своем личном автомобиле и иногда даже пишут такие моменты: «А чего вы там не могли быстрее поехать? Как будто ты едешь по кольцевой со скоростью либо 90, либо 100 километров в час». Во время езды по бездорожью это чуть по-другому: там нет дороги, есть только направление, которое показывает штурман, и ты в этом направлении движешься. Когда ты едешь открывающейся машиной, первым грузовиком, то нет ни следов, ничего. Ты часто едешь в траву, часто едешь туда, где вообще никто не ехал.

Александр Осенко:

Есть просто направление? Сергей Вязович:

Просто направление, да. И в это время, конечно же, ты пропускаешь какие-то неровности дороги, и вот здесь грузовик очень многое может отработать, но визуально на картинке, например, на телевизионном экране не видно, какой удар в это время получает экипаж. Как правило, это ударная нагрузка на позвоночник и на шейный отдел. То есть позвоночник подвергается постоянной компрессии, шейный отдел нагружается, скажем, во всем, во всех направлениях, и действительно у нас случаются компрессионные переломы разной степени тяжести. В том числе у меня такие переломы были, причем в моем случае я их переездил, так скажем, даже не зная про это, и имею теперь только на снимках последствия того, что произошло. Но вот в конце прошлого сезона один из наших экипажей попал также в аварию, и ребята получили такого рода повреждения. И восстановление занимает довольно-таки длительный срок, уже полгода.

Александр Осенко:

Мышечный корсет должен быть очень такой хороший? Сергей Вязович:

Да, и вот именно то восстановление, которое сейчас проходит, нам помогают специалисты РНПЦ спорта. Именно с их помощью мы выполняем те упражнения, которые, знаете, в обычной жизни кажутся смешными. Это работа на коврике. Мне это напоминает уроки ритмики в школе когда-то. Не штанга, это не спортзал, это вот именно работа с собственным весом на коврике под присмотром специалиста. Если такие примеры из жизни привести, то каждый член экипажа потихоньку с годами теряет в росте. По сантиметру, по два, по три и уменьшаемся, уменьшаемся, но это специфика нашей работы. Мы отслеживаем свое состояние с помощью приборов, то есть надельный пульсометр. Часы измеряют, что происходит с твоим состоянием. Иногда бывает, что часами ты находишься в красной зоне, в пульсе под 180, хотя при этом вроде бы движение минимальное, но именно из-за стресса, из-за восприятия той картинки, которая на большую скорость очень меняется, то есть сердце стучит так. Александр Осенко:

Вы адреналиновый наркоман?

Сергей Вязович:

Я – 100 %. Вот этот зимний промежуток времени, который сейчас – для меня это просто ужас, настолько тяжело. Нет вот этого вброса. И в том числе именно с этим связано мое хобби – классическое ралли. И жена его почему поддержит: просто нет настроения, ты ходишь все время хмурый, а проехал даже небольшую гонку на большой скорости на автомобиле, где-то подлетели, где-то попрыгали, и она со стороны где-то замечает и говорит: «Ты ходишь, молчишь, но улыбка на лице есть». Вот это и есть то удовольствие, за которым мы в том числе едем в гонки. Подводя итог этих тяжелых физических нагрузок, возможности получения травмы, проживания в пустыне либо в палатке, либо в жилом модуле, отсутствие нормального питания, гигиена под большим вопросом и так далее, и если ты от этого вида спорта или образа жизни не получаешь удовольствия – это опять один из критериев, что через какой-то небольшой промежуток времени ты не сможешь быть в команде, ты от этого устанешь и сам откажешься. То есть от этих трудностей наши ребята, в том числе и я, получают удовольствие. Ты проявляешь свои именно мужские черты характера, брутальность, неприхотливость и преодоление любых преград.

Александр Осенко:

Хорошо, но если адреналиновый наркоман, что-нибудь альтернативное, с парашюта прыгнуть? Сергей Вязович:

Нет, сразу нет. Я очень низкого профиля адреналиновый наркоман: высоты я боюсь. Это вообще один из моих больших страхов. Я чувствую себя за рулем автомобиля в любой ситуации настолько уверенно, больше, чем сейчас стою на ногах. У меня есть такая поговорка: все, что движется быстрее, чем я иду, если я не за рулем – я не еду. Вот, например, даже перелеты длительные и так далее – для меня это тяжело. Если есть возможность ехать на машине неделю или лететь один день, я буду ехать на машине неделю. Рецепт жизни настоящего белоруса