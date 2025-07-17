Задача – услышать каждого! Сенаторы провели единый день приёма граждан в Гомельской области

Оперативный вариант решения текущих проблем белорусов и вопросы, которые лягут в основу будущих законов. Единый день приема граждан провели сегодня, 17 июля, белорусские сенаторы во всех районах Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже многолетняя практика. Причем практика взаимополезная. Для граждан – это способ без волокиты заявить о том, что их волнует. А для парламентариев такое общение с людьми в регионах – своеобразный социальный срез – то, что просто незаменимо в законотворчестве. Репортаж Анны Корольчук.

Иван Максименко – потомственный пчеловод. Семейному делу мужчина посвятил более 30 лет. В этом сезоне с пасек собрал около тонны меда, однако реализовать сладкий и полезный продукт не смог. Раньше у пенсионера была машина – возил товар на продажу в Минск. В своем же районе покупателей не нашлось.

Иван Максименко, пчеловод:

Все свои руками делаю. Возил мед торговать около метро. Документы все с собой были, поэтому милиция не трогала. Никуда не обращался, но вот в первый раз обратился по пчеловодству. Я думаю, что мои слова услышали и помогут.

Ситуация с медом в стране действительно непростая – предложение давно превысило спрос. Но это не значит, что пчеловоды должны оказаться не у дел с качественным продуктом на руках. Решение принимали оперативно с привлечением Белкоопсоюза и «Белгоспищепрома». Мед будут использовать для кондитерских производств. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Такая задача была поставлена Претендентом. Я это хорошо помню, касалось это клубники, овощной продукции, если люди произвели – значит должны забрать. У нас же не только «Коммунарка» и «Спартак», но и другие предприятия. Но все, что произвели и чем занимаются люди – мы продукцию должны забрать.

Не обошлось и без земельных вопросов. Семья Шенец приехала на прием из Светлогорского района с просьбой спасти их огород от подтоплений. Наталья Кочанова дала поручение специалистам выехать на место и сделать правильное водоотведение на участке.

На приеме в Жлобинском районе говорили о развитии молодежной политики, учебной инфраструктуры и поддержке спортивных команд. Так, педагог Юрий Рудинский предложил открыть филиалы Республиканского центра патриотического воспитания в каждой области. Площадкой для строительства одного из них мог бы стать Жлобин. Лукьянов: на приемах граждан люди еще смотрят, как развивать нашу госсистему, молодежную политику.

В Буда-Кошелевском районе с вопросом об оказании медицинских услуг к сенатору Дмитрию Жуку обратился пенсионер из Гомеля. Летом мужчина живет на даче и просит проводить ему внутривенные инъекции особого препарата в передвижном ФАПе. Как пояснили врачи, выполнять такую процедуру можно только стационарно. По направлению из областного центра гомельчанину проведут процедуры в районной больнице. Дмитрий Жук о личном приеме граждан: это пример обратной связи власти и народа.

Выездные приемы граждан помогают улучшать качество жизни людей по всей стране. Таким мнением поделился сенатор Сергей Алейник. За помощью к нему обратились четыре человека. Пенсионное обеспечение, финансовая поддержка частного бизнеса, совершенствование уголовно-процессуального законодательства. Круг тем, которые довелось рассмотреть, достаточно широкий.