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Арина Соболенко пропустит теннисный турнир в Монреале

17 июля 2025 20:07
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Арина Соболенко пропустит турнир категории 1000 в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Соревнования пройдут с 27 июля по 7 августа. Причиной отказа стала усталость спортсменки. Белоруска решила восстановиться перед хардовой серией стартов в Северной Америке. В заявлении Арины говорится, что решение принято ради подготовки к оставшейся части сезона. В нынешнем году Соболенко уже сыграла семь финалов и завоевала титулы в Брисбене, Майами и Мадриде. Последним турниром для нее стал Уимблдон, там она уступила в полуфинале Аманде Анисимовой. Отметим, с соревнований в Монреале также снялась подруга Соболенко по туру, испанка Паула Бадоса. Она не сыграет из-за травмы спины.

# Теннис # Арина Соболенко

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