Арина Соболенко пропустит теннисный турнир в Монреале

Арина Соболенко пропустит турнир категории 1000 в Монреале, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования пройдут с 27 июля по 7 августа. Причиной отказа стала усталость спортсменки. Белоруска решила восстановиться перед хардовой серией стартов в Северной Америке. В заявлении Арины говорится, что решение принято ради подготовки к оставшейся части сезона. В нынешнем году Соболенко уже сыграла семь финалов и завоевала титулы в Брисбене, Майами и Мадриде. Последним турниром для нее стал Уимблдон, там она уступила в полуфинале Аманде Анисимовой. Отметим, с соревнований в Монреале также снялась подруга Соболенко по туру, испанка Паула Бадоса. Она не сыграет из-за травмы спины.