Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения
Вступительная кампания продолжается в Беларуси. Ровно в 18 часов в большинстве вузов завершилась подача документов на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исключение составляют крайне востребованные государством специальности в сельскохозяйственных и силовых вузах, где сроки приема документов продлены до 19 июля. Вступительная кампания проходит спокойно – подтверждение тому заключительный день, когда у приемных комиссий уже не встретить очередей.
Выбор сделан – репортаж наших корреспондентов.
За белорусским качеством образования они проделали путь в 860 километров из России. Абитуриента Майкла Бекера из Пскова поддерживает в выборе вся семья. Строительные компетенции планируют приобрести в Брестском техническом университете, который славится подготовкой инженерных кадров еще с советских временен.
Майкл Бекер, абитуриент (Россия):
В будущем хочу быть инженером-строителем. Выбрал специальность «Промышленное и гражданское строительство». Первое впечатление: все красиво выглядит, достойно. Хочется тут учится. Узнавать что-то новое.
Константин Бекер:
На сегодняшний день в Российской Федерации даже белорусское образование считается более правильным и престижным, чем в России. Строители востребованы везде.
В этом году в брестском вузе набор на строительные специальности расширили под высокий спрос от работодателей. Также самыми популярными направлениями остаются искусственный интеллект и программная инженерия. Впрочем, и классическое машиностроение вошло в топ с развитием роботизации.
Павел Демидюк, абитуриент:
В будущем бы хотел быть инженером-наладчиком робототехнического оборудования. Приносить пользу обществу и стараться на благо страны.
На места в региональных вузах без вступительных испытаний на любые специальности могут претендовать медалисты – и таким шансом отличники пользуются активно. Новацию в свое время инициировал Брестский технический – в борьбе за лучшие умы.
Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:
В последний день, конечно же, более сильные абитуриенты, которые видят себя в тех или иных специальностях, еще подают документы, в отдельных случаях переподают. Тем не менее мы пониманием, что основная задача выполнена. Те подходы которые сейчас имеют место быть, они работают четко, уверенно и дают возможность мотивированному и подготовленному абитуриенту стать студентом именно той специальности, которую он выбирает осознанно.
В Беларуси удалось создать многоступенчатую систему подготовки кадров – от школьной скамьи до первого рабочего места. В этом году из 2,5 тысячи выпускников инженерных классов – порядка 300 выбрали Белорусский национальный технический университет.
Подробности в видео.