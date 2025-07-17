Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения

Вступительная кампания продолжается в Беларуси. Ровно в 18 часов в большинстве вузов завершилась подача документов на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исключение составляют крайне востребованные государством специальности в сельскохозяйственных и силовых вузах, где сроки приема документов продлены до 19 июля. Вступительная кампания проходит спокойно – подтверждение тому заключительный день, когда у приемных комиссий уже не встретить очередей. Выбор сделан – репортаж наших корреспондентов.

За белорусским качеством образования они проделали путь в 860 километров из России. Абитуриента Майкла Бекера из Пскова поддерживает в выборе вся семья. Строительные компетенции планируют приобрести в Брестском техническом университете, который славится подготовкой инженерных кадров еще с советских временен.

Майкл Бекер, абитуриент (Россия):

В будущем хочу быть инженером-строителем. Выбрал специальность «Промышленное и гражданское строительство». Первое впечатление: все красиво выглядит, достойно. Хочется тут учится. Узнавать что-то новое. Константин Бекер:

На сегодняшний день в Российской Федерации даже белорусское образование считается более правильным и престижным, чем в России. Строители востребованы везде. В этом году в брестском вузе набор на строительные специальности расширили под высокий спрос от работодателей. Также самыми популярными направлениями остаются искусственный интеллект и программная инженерия. Впрочем, и классическое машиностроение вошло в топ с развитием роботизации.

Павел Демидюк, абитуриент:

В будущем бы хотел быть инженером-наладчиком робототехнического оборудования. Приносить пользу обществу и стараться на благо страны. На места в региональных вузах без вступительных испытаний на любые специальности могут претендовать медалисты – и таким шансом отличники пользуются активно. Новацию в свое время инициировал Брестский технический – в борьбе за лучшие умы.