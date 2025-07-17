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Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения

17 июля 2025 18:04
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Вступительная кампания продолжается в Беларуси. Ровно в 18 часов в большинстве вузов завершилась подача документов на бюджетную форму обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исключение составляют крайне востребованные государством специальности в сельскохозяйственных и силовых вузах, где сроки приема документов продлены до 19 июля. Вступительная кампания проходит спокойно – подтверждение тому заключительный день, когда у приемных комиссий уже не встретить очередей.

Выбор сделан – репортаж наших корреспондентов.

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения-2

За белорусским качеством образования они проделали путь в 860 километров из России. Абитуриента Майкла Бекера из Пскова поддерживает в выборе вся семья. Строительные компетенции планируют приобрести в Брестском техническом университете, который славится подготовкой инженерных кадров еще с советских временен.

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения-4

Майкл Бекер, абитуриент (Россия):
В будущем хочу быть инженером-строителем. Выбрал специальность «Промышленное и гражданское строительство». Первое впечатление: все красиво выглядит, достойно. Хочется тут учится. Узнавать что-то новое.

Константин Бекер:
На сегодняшний день в Российской Федерации даже белорусское образование считается более правильным и престижным, чем в России. Строители востребованы везде.

В этом году в брестском вузе набор на строительные специальности расширили под высокий спрос от работодателей. Также самыми популярными направлениями остаются искусственный интеллект и программная инженерия. Впрочем, и классическое машиностроение вошло в топ с развитием роботизации.

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения-6

Павел Демидюк, абитуриент:
В будущем бы хотел быть инженером-наладчиком робототехнического оборудования. Приносить пользу обществу и стараться на благо страны.

На места в региональных вузах без вступительных испытаний на любые специальности могут претендовать медалисты – и таким шансом отличники пользуются активно. Новацию в свое время инициировал Брестский технический – в борьбе за лучшие умы.

Выбор сделан – в Беларуси завершился приём документов в вузы на бюджетную форму обучения-8

Сергей Касперович, ректор Брестского государственного технического университета:
В последний день, конечно же, более сильные абитуриенты, которые видят себя в тех или иных специальностях, еще подают документы, в отдельных случаях переподают. Тем не менее мы пониманием, что основная задача выполнена. Те подходы которые сейчас имеют место быть, они работают четко, уверенно и дают возможность мотивированному и подготовленному абитуриенту стать студентом именно той специальности, которую он выбирает осознанно.

В Беларуси удалось создать многоступенчатую систему подготовки кадров – от школьной скамьи до первого рабочего места. В этом году из 2,5 тысячи выпускников инженерных классов – порядка 300 выбрали Белорусский национальный технический университет.

Подробности в видео.

# Вступительная кампания # Образование в Беларуси # Сергей Касперович

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