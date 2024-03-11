Вячеслав Данилович: ВНС показало свою эффективность в преодолении кризисных моментов

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и от гражданского общества пройдут с 1 по 10 апреля. В Конституции Беларуси за ВНС закреплен высокий статус. Это высший орган народовластия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Численность делегатов, которые представят? к примеру, местные Советы депутатов – 290 человек, от гражданского общества – 400. Всего – 1200 человек. Состав как никогда важен. Именно ВНС будет утверждать документы стратегического значения, в их числе Военная доктрина и Концепция нацбезопасности. ВНС – залог преемственности поколений и согласия в обществе. Именно работа делегатов позволит дополнительно обеспечить внутреннюю стабильность государства в ситуациях обострения внешних и внутренних угроз.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В нашей новейшей истории Республики Беларусь состоялось шесть ВНС, и этот институт, еще не имея конституционного статуса, показал свою эффективность в преодолении каких-то кризисных моментов в развитии нашего современного государства. Роль Всебелорусского народного собрания, конечно же, консолидирующая, которая должна сохранять мир и спокойствие в нашем обществе, способствовать успешному развитию государства. Функции, которыми наделено ВНС, как раз таки направлены на это, чтобы мы избегали в нашей истории каких-то радикальных потрясений. И здесь ключевую и важнейшую роль, конечно же, будет играть Всебелорусское народное собрание. Парламентарии войдут в состав ВНС. Белорусы во время единого дня голосования выбрали тех, кто будет представлять их в Палате представителей. Прошлый созыв готовится передать полномочия вновь избранному составу. Первая сессия пройдет в конце марта. Уже на следующей неделе начинается выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента. Это орган территориального представительства: от каждой области и Минска на заседаниях местных Советов депутатов тайным голосованием изберут по восемь представителей, еще восемь назначает глава государства. В составе Совета Республики настоящие профессионалы, люди с богатым опытом и четкой жизненной позицией. Демократично и в спокойной обстановке создать рабочие органы национального собрания, сформировать и провести выборы в Совет Республики – ориентирует Президент.