Лукашенко – Кочановой: «Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа»

Кроме того, сенаторы работают с законопроектами, принятыми Палатой представителей, при необходимости дорабатывают и корректируют их. В состав Совета Республики входят 64 члена: по восемь избирается от каждой области и города Минска. Еще восемь представителей назначает глава государства. Александра Лукашенко интересовало, как продвигается работа по формированию верхней палаты парламента и есть ли вопросы, требующие вмешательства Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы это все было очень демократично. Сама посмотри, чтобы это было честно, демократично, не для отчета кому-то – нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа. Чтобы это было достойно, формализма никакого не было. Все-таки это такой экспертный совет, верхняя палата парламента, где законы после принятия Палатой представителей еще раз штудируются. Поэтому надо внимательно посмотреть на предлагаемые кандидатуры, которые будут избраны соответствующими советами. Территориальное представительство – поэтому надо с губернаторами очень серьезно посоветоваться, в советах, которые будут выдвигать и избирать делегатов и сенаторов. Ну и прежде всего на эти пять человек, которые вместе с председателем и заместителем будут основным ядром верхней палаты.