Лукашенко – Кочановой: «Нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа»

Формирование парламента, в частности верхней палаты, 7 марта обсуждали во Дворце Независимости. С докладом Президент принял председателя Совета Республики Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формирование парламента, в частности верхней палаты, 7 марта обсуждали во Дворце Независимости. С докладом Президент принял председателя Совета Республики Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первоочередной вопрос – избрание сенаторов. Требования к кандидатам высокие, даже больше обычного. Ведь парламентарии также войдут в состав Всебелорусского народного собрания, которое, согласно обновленной Конституции, наделено новыми полномочиями. ВНС предстоит утверждать Военную доктрину, вводить чрезвычайное и военное положение, направлять военнослужащих за пределы страны для обеспечения коллективной безопасности и поддержания мира.
Кроме того, сенаторы работают с законопроектами, принятыми Палатой представителей, при необходимости дорабатывают и корректируют их. В состав Совета Республики входят 64 члена: по восемь избирается от каждой области и города Минска. Еще восемь представителей назначает глава государства. Александра Лукашенко интересовало, как продвигается работа по формированию верхней палаты парламента и есть ли вопросы, требующие вмешательства Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо, чтобы это все было очень демократично. Сама посмотри, чтобы это было честно, демократично, не для отчета кому-то – нам не перед кем отчитываться, кроме своего народа. Чтобы это было достойно, формализма никакого не было. Все-таки это такой экспертный совет, верхняя палата парламента, где законы после принятия Палатой представителей еще раз штудируются. Поэтому надо внимательно посмотреть на предлагаемые кандидатуры, которые будут избраны соответствующими советами. Территориальное представительство – поэтому надо с губернаторами очень серьезно посоветоваться, в советах, которые будут выдвигать и избирать делегатов и сенаторов. Ну и прежде всего на эти пять человек, которые вместе с председателем и заместителем будут основным ядром верхней палаты.
Сформировать парламент – одна из первостепенных задач. Сегодня Палата представителей работает в переходном режиме. Все распоряжения отданы, предстоит определиться с руководителями комиссий. Как подчеркнул глава государства, депутаты сами должны определиться, как им жить и работать.